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Bruselas, 17 nov (EFE).- El subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, advirtió este martes a los aliados europeos de que "levantar barreras a través del Atlántico" a la industria militar de su país "no ayudaría a nadie".

"Estamos dispuestos a implicarnos para facilitar la colaboración transatlántica en iniciativas industriales de defensa, y ya lo hemos estado haciendo. Pero, por otro lado, levantar barreras a través del Atlántico no ayudaría a nadie, y desde luego tampoco a los europeos", indicó Colby en una intervención en la sede de la OTAN, ante medio centenar de países del grupo de contacto en apoyo a Ucrania.

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En declaraciones posteriores a la prensa, Colby bautizó como "transición gestionada y colaborativa" la relación de EE. UU. con la Europa que quieren ver más fuerte dentro de la OTAN.

Tanto en la reunión sobre Ucrania como en el Consejo de ministros de Defensa de la Unión Europea en el que participó como invitado por la mañana, Colby transmitió que están "abiertos a un enfoque pragmático de la colaboración con la UE", pero que debe considerarse como "una base industrial de defensa transatlántica que no excluya ni perjudique a las empresas estadounidenses".

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"Eso no solo redunda en beneficio de los contribuyentes estadounidenses; más aún, redunda en beneficio de las poblaciones europeas", indicó.

Colby aseguró que están dispuestos a implicarse, ayudar y coproducir. "No insistimos en que todo sea estadounidense, sino en una relación pragmática y equilibrada", resumió.

Autor del concepto 'OTAN 3.0', según el cual los aliados europeos asumen más la responsabilidad de su propia seguridad convencional sin que EE. UU. deje de estar anclado en el corazón de la Alianza, Colby celebró que, en los últimos 18 meses, se hayan logrado "avances enormes" para convertir la teoría en práctica.

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"Como he señalado en mi intervención anterior en el Consejo de Asuntos Exteriores (de la UE) de hoy, no nos oponemos a una Europa más fuerte. De hecho, queremos una Europa más fuerte y más capaz de contribuir a la defensa colectiva, más próspera y más comprometida", destacó, y agregó que, "afortunadamente, nos parece alentador que Europa haya dado un paso al frente para asumir esta tarea" aunque pidió no caer en la complacencia.

Colby consideró que esa mayor fortaleza de Europa le permitirá, ademas, liderar el apoyo a Ucrania y, en ese contexto, felicitó a la UE por su "decisión histórica" de destinar fondos a la adquisición de armas y equipos críticos de origen estadounidense, incluidos misiles interceptores Patriot.

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Por lo que respecta a la postura militar de EE. UU. en Europa, insistió en que su país debe atender a la estrategia de defensa nacional que ha desarrollado de acuerdo a sus responsabilidades globales.

"Vamos a desplegar nuestras fuerzas militares donde más se necesiten para los estadounidenses y donde más se necesiten desde un punto de vista militar", dijo, y se refirió al hemisferio occidental y la región indo-pacífica, lo cual "no significa abandonar Europa" sino "una relación diferente y reequilibrada con nuestros aliados".

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Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó hoy que Colby "ha trabajado sin descanso, colaborando con las capitales en este asunto".

"Siempre he dicho que entiendo perfectamente que Estados Unidos tenga que evaluar periódicamente su presencia en todo el mundo, ya que debe ocuparse de múltiples escenarios. Por supuesto, no pueden dispersar demasiado sus recursos, y creo que esto dará buenos resultados en las próximas semanas o en el plazo de un mes", apuntó sobre la estrategia estadounidense.

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