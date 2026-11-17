Guardar

Bruselas, 17 nov (EFE).- El medio centenar de países del grupo de contacto de apoyo a Ucrania anunció este martes más contribuciones de material militar, en especial defensas aéreas, para el país, que defendió su derecho a tomar represalias contra Rusia tras el ataque contra el puente de Crimea.

"Tenemos derecho a defendernos. Tenemos derecho a tomar represalias", indicó el ministro ucraniano de Defensa, Yevgueni Jmara, en una rueda de prensa al término de una nueva reunión del grupo de contacto, presidida por Alemania y el Reino Unido en la sede de la OTAN.

PUBLICIDAD

El subsecretario de guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, puso de relieve en el encuentro la necesidad de que los europeos tomen la iniciativa del apoyo a Ucrania y les animó a seguir financiando la compra de armas de fabricación estadounidense, como los misiles interceptores Patriot, a través del programa PURL impulsado por la Alianza Atlántica.

Al mismo tiempo, aprovechó para criticar los ataques ucranianos de gran alcance en Rusia enfocados en "infligir sufrimiento" contra los civiles, ya que no cree que contribuyan a frenar los avances rusos en el frente.

"Aunque el debate público se centra en el espectáculo de los ataques de gran alcance destinados a infligir sufrimiento a la población rusa, nuestra valoración", dijo Colby, "es que dichos ataques no han sido eficaces para poner fin a la guerra, ni contribuyen a frenar los avances de Rusia en el frente".

PUBLICIDAD

En cualquier caso, Jmara dejó claro que su país puede llevar a cabo ataques como el realizado contra el puente de Crimea -símbolo de la anexión de la península ucraniana en 2014-, en respuesta a los "ataques sistemáticos" rusos en octubre contra puentes ucranianos que conectan las orillas izquierda y derecha del río Dniéper.

"Quiero que la Federación Rusa reciba un mensaje claro: por cada ataque que lancen contra nuestro territorio, responderemos con el doble, con diez veces más, y ese es nuestro derecho a defendernos", zanjó.

Preguntado por las palabras de Colby, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló que "todos en la OTAN estamos de acuerdo en que es importante que Ucrania haga todo lo posible por defenderse de los ataques de Rusia", que "se dirigen, en gran medida, contra la población civil y las infraestructuras de Ucrania".

PUBLICIDAD

También destacó el éxito de Ucrania repeliendo ataques en el frente, y consideró "importante" que la maquinaria bélica rusa "quede neutralizada".

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, vio "estúpido" criticar "ataques como los que se producen en Rusia para destruir objetivos estratégicos militares y de uso militar", y en su lugar abogó, más bien, por "criticar y hablar de los ataques terroristas que se producen día y noche contra las infraestructuras civiles de energía, agua y calefacción en Ucrania".

PUBLICIDAD

"Eso sí que es terrorismo, y deberíamos hablar más bien de eso que de los ataques legales y legítimos en Rusia contra objetivos no civiles", concluyó.

Defensas aéreas

En la reunión, los socios de Ucrania anunciaron más medidas de defensa aérea, misiles, munición, drones y cientos de millones de dólares más para PURL, enumeró Rutte, iniciativa que dijo que ya ha recibido ya más de 10.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Pistorius aseguró que Alemania aportará junto con Noruega, 300 millones de dólares cada uno para financiar un paquete de sistemas estadounidenses "de los que no disponemos en Europa".

También indicó que proporcionarán nuevos radares de alto rendimiento para mejorar la visión de la situación aérea, que serán "un elemento importante para el futuro de los sistemas de defensa aérea Freya", que está desarrollando una decena de países.

Igualmente, están suministrando de forma urgente munición de 20 milímetros para los aviones de combate F-16 y que están enviando drones de medio alcance, señaló el ministro alemán, que cifró en 11.600 millones de euros la ayuda que su país dará a Kiev el año que viene.

PUBLICIDAD

El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, anunció un paquete de ayuda adicional para la defensa aérea por valor de 240 millones de libras, cuyas entregas comenzarán a partir de mediados de diciembre y consistirá en más de 1.000 misiles de corto alcance y sus lanzadores correspondientes.

Avanzó que, el jueves, el primer ministro británico, Andy Burnham, hará más anuncios en la reunión de la Coalición de Voluntarios que tendrá lugar en Berlín.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intervino por videoconferencia en la reunión y pidió aviones adicionales F-16 y Mirage, mientras que Jmara solicitó pilotos, armamento y mantenimiento para los aparatos, y propuso intercambiar los misiles que tienen en sus existencias los aliados por aquellos que Ucrania ya ha contratado para los próximos años. EFE

PUBLICIDAD