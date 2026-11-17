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Budapest, 17 nov (EFE).- Hungría ha suspendido durante dos días las conexiones ferroviarias con Ucrania debido a los recientes ataques rusos con drones contra Transcarpatia, la región occidental ucraniana donde se concentra la minoría magiar.

Según informó este martes en redes sociales el primer ministro húngaro, Péter Magyar, la interrupción del tráfico ferroviario rige hoy y mañana, miércoles.

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El mandatario recordó que "hace poco tiempo" los pasajeros de un tren húngaro detenido en la estación de Mukáchevo, cerca de la frontera con Hungría, tuvieron que ser evacuados después de que un dron ruso estallara a 300 metros del lugar.

Esta mañana, según informaciones de la prensa húngara de Transcarpatia, un aparato no tripulado ruso impactó en un parque industrial de esa misma ciudad, mientras que los vecinos de otras localidades de la región tuvieron que refugiarse en refugios antiaéreos.

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"Este no es el primer lamentable ataque ruso contra Transcarpatia, y seguramente tampoco será el último", señaló la ministra de Exteriores húngara, Anita Orbán, en un comunicado en el que expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano.

En Transcarpatia reside una minoría húngara que, antes de que Rusia invadiera Ucrania en 2022, ascendía a unas 150.000 personas. EFE