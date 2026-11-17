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highbrow abre el prerregistro para la colaboración especial de Dragon Village 3 con RESCENE por sus seis meses

PR Newswire

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SEÚL, Corea del Sur, 17 de noviembre de 2026

SEÚL, Corea del Sur, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 6 de noviembre, highbrow, compañía dirigida por su CEO, Se-yeon Won, anunció que el grupo femenino de K-pop RESCENE será la imagen exclusiva de Dragon Village 3, un RPG para dispositivos móviles en el que los jugadores coleccionan y crían dragones. Para celebrar los seis meses del juego, highbrow abrió el prerregistro para una colaboración especial con RESCENE que comenzará el 19 de noviembre.

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Los jugadores podrán inscribirse en la página de prerregistro hasta que se publique la actualización del 19 de noviembre. Todos los que se inscriban recibirán una "Caja de Regalo Especial de RESCENE", que incluye una "Caja de Selección de Dragón de RESCENE". Esta caja permite elegir uno de los cinco dragones de RESCENE. También se incluyen objetos exclusivos de la colaboración, como la "Diadema de Fan" para el domador, la apariencia de arma "Barra Luminosa", la apariencia de alas "Alas de Fan" y el título especial "REMINE".

La colaboración presenta cinco nuevos dragones de RESCENE, cada uno inspirado en la personalidad de una integrante del grupo. Los cinco dragones representan a la líder Woni (elemento Fuego), Minami (Agua), Zena (Luz), May (Tierra) y Liv (Oscuridad).

Habrá actividades antes y después de la actualización. Del 12 al 18 de noviembre, los jugadores podrán iniciar sesión durante el evento de siete días "Cuenta Regresiva D-7" para recibir materiales de mejora. Quienes inviten a sus amigos a empezar a jugar o a volver al juego recibirán recursos de invocación de RESCENE, al igual que los jugadores invitados. Desde la actualización del 19 de noviembre hasta el 17 de diciembre se celebrará un evento para compartir en redes sociales. Se elegirá por sorteo a 100 participantes para entregarles premios como álbumes firmados a mano por RESCENE, cojines con forma de dragón y calendarios. Todos los participantes recibirán recompensas dentro del juego.

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"Nos entusiasma presentar por fin esta colaboración especial que hemos creado junto a RESCENE", señaló un representante de highbrow. "Esperamos que los jugadores se diviertan al máximo junto a estos dragones, que reflejan el encanto de cada integrante del grupo".

Dragon Village 3 se puede descargar en Google Play y App Store. La información sobre el prerregistro de la colaboración y los detalles de los eventos están disponibles en los canales oficiales de la comunidad del juego.

Página de prerregistro para la colaboración Dragon Village 3 × RESCENE (en inglés): https://www.highbrow.com/dragonvillage3-en

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FUENTE highbrow