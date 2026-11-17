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Santiago de Chile, 17 nov (EFE).- La ministra chilena de Ciencia, Ximena Lincolao, firmó este martes un convenio con la estadounidense OpenAI para formar a funcionarios públicos en el uso de Inteligencia Artificial (IA), acuerdo cuyo detalle no se ha hecho público y que ha generado dudas respecto a la protección de datos personales.

Según informó el Gobierno chileno, se trata del primer acuerdo de este tipo firmado en Latinoamérica y tiene como prioridad la "capacitación segura" de funcionarios, proceso en el que "no se utilizará información personal de la ciudadanía ni bases de datos confidenciales del Estado".

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"OpenAI está a la vanguardia de la revolución tecnológica más importante de la historia. Más de 1.200 millones de personas utilizan ChatGPT cada semana, y hoy Chile se convierte en el primer país latinoamericano en establecer esta colaboración directa con OpenAI", afirmó Lincolao de acuerdo a un comunicado de su cartera.

En el mismo documento, el Ejecutivo afirmó que se trata de un "acuerdo de colaboración no vinculante, que no constituye una compra ni una adjudicación, y no compromete inversión, compras, exclusividad en Chile".

No obstante, el detalle del convenio no ha sido transparentado, según ha consignado la prensa nacional, y la diputada y presidenta del opositor Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, ofició a la ministra para acceder al texto.

"El Gobierno firmó un acuerdo con OpenAI y todavía no ha explicado qué va a pasar con los datos de las chilenas y los chilenos. Usar IA para atender mejor a las personas puede ser un avance, y justamente por eso tiene que hacerse con reglas claras y no con acuerdos inconsultos", argumentó la parlamentaria.

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Yeomans cuestionó también que el acuerdo contempla la creación de un Comité de Trabajo Conjunto entre el Estado y la compañía estadounidense, espacio que "fijará prioridades y definirá los primeros organismos y casos de uso, porque así un proveedor participaría en levantar las necesidades del Estado antes de que exista una licitación".

La situación ocurre mientras aún se tramita en el Congreso la Ley de Protección de Datos Personales, cuya entrada en vigor fue postergada hasta diciembre de 2027.

"Si la ley que protege nuestros datos se está postergando, lo mínimo es que este acuerdo sea transparente desde el primer día. Mientras esa ley no rija, ningún dato personal de ningún chileno debería ser entregado", subrayó la diputada.

El memorandum de entendimiento firmado entre Chile y la empresa se dio a conocer un día después de que el fiscal general de California en Estados Unidos, Rob Bonta, presentara una demanda en contra de la compañía por crear una "molestia pública" a raíz de la fuga de agentes de IA detectada en julio.

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La Fiscalía de California señaló que el hecho puso el peligro la seguridad de la población y acusa a OpenAI de violar la ley del Estado en cuanto a competencia desleal, en tanto los agentes que escaparon de su entorno de pruebas atacaron durante dos días a un sitio abierto donde desarrolladores descargan y publican modelos de IA. EFE