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Fráncfort (Alemania), 17 nov (EFE).- El euro cayó hoy por debajo de los 1,10 dólares, por primera vez desde el 2 de abril de 2025, fecha del anuncio de aranceles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a la fortaleza del billete verde por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá sus tipos de interés.

El euro se cambiaba hacia las 08.15 horas GMT a 1,0999 dólares, frente a los 1,1002 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

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El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica este martes su índice de confianza inversora y en EEUU se conocerán los datos de ventas minoristas, pero ninguno de estos datos será muy determinante para el tipo de cambio del euro.

El tipo de cambio del euro frente al dólar "se mueve actualmente más por el sentimiento del mercado y, en este sentido, cabe señalar que el clima actual parece jugar, por ahora, en contra del euro", considera el analista de divisas de Commerzbank Volkmar Baur.

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El euro ya cayó ayer por debajo de los 1,10 dólares durante la negociación estadounidense del mercado de divisas, por primera vez desde el "Día de la Liberación", el 2 de abril de 2025, añade Baur.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció ese día una estrategia de aranceles a las importaciones y lo llamó el "Día de la Liberación".

El euro se depreció por debajo de los 1,10 después de que la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, afirmara que la Fed debería seguir subiendo los tipos de interés de forma gradual para controlar la inflación.

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La inflación ha sido en EEUU superior a lo previsto y el mercado laboral es robusto por lo que varios miembros de la Fed se han mostrado a favor de subir los tipos.

Hoy hablan varios miembros de la Fed, que a su vez publica el miércoles las actas de la reunión de política monetaria de octubre por lo que el tipo de cambio del euro y el dólar podría experimentar "una nueva oleada de volatilidad en los próximos días", prevé Baur.

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"No obstante, parece poco probable que surja una dirección clara, ya que los datos actuales apenas ofrecen motivos para ello", añade Baur.

Asimismo el analista de Commerzbank destaca que la caída de los precios de la renta variable estadounidense también puede presionar al dólar.

El Nasdaq ha caído alrededor de un 11 % en las últimas cinco semanas pero para Baur resulta difícil determinar en qué punto este efecto pasará a ser el factor dominante.

Baur también menciona la reunión trilateral del jueves entre los presidentes de Rusia, China y de EEUU como factor que podría influir en los tipos de cambio, si bien "es muy posible que no sea más que una mera oportunidad para una foto".

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Aunque, añade Baur, "tratándose de Donald Trump, nunca se sabe", por ello es un acontecimiento al que conviene prestar atención, incluso desde la perspectiva del mercado de divisas.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,0985 y 1,1013 dólares. EFE