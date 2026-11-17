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La selección noruega masculina de fútbol ha ganado por 2-3 en su visita a la de Dinamarca en la sexta y última jornada del Grupo A4 en la Nations League, donde la líder Portugal ha firmado idéntico resultado remontando a la colista Gales durante un martes que ha confirmado el cartel de cuartos de final y el agónico ascenso de Irlanda del Norte a la primera división.

En esa primera división, la llamada Liga A, faltaba un solo grupo por cerrarse y la salsa estuvo en el Parken Stadion de Copenhague. Un doblete de Rasmus Hojlund antes de llegar al cuarto de hora, primero aprovechando un fallo defensivo rival para empujar la bola y luego de cabeza, parecía encauzar el partido para los intereses de la selección anfitriona.

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Sin embargo, el portero danés Mads Hermansen cometió un grave error en el 37' por la presión alta de Martin Odegaard, se le escapó un control y Erling Haaland marcó el 2-1 a puerta. Pese al buen aguante de Dinamarca en la segunda mitad, se le cayó el plan cuando Odegaard en el 83' igualó el marcador con un tiro dentro del área tras varios rechaces rocambolescos.

Y en el tiempo de descuento llegó lo peor para la afición local, pues Joachim Andersen cometió penalti por mano y Haaland lo transformó en el 2-3 definitivo para situar a Noruega en el segundo puesto de su grupo con los mismos nueve puntos que la ya eliminada Dinamarca, ambos por detrás de una Portugal que sufrió para imponerse a Gales y alcanzar los 15 puntos.

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Bruno Fernandes adelantó a los portugueses en el Cardiff City Stadium con un derechazo desde la frontal del área en el minuto 11, pero un tanto de David Brooks y otro de Sorba Thomas voltearon el marcador antes de que un gol de Pedro Neto, remachando de diestra en el área pequeña un centro de Francisco Trincão, pusiese el 2-2 con el que se marcharon al descanso.

Culminar la remontada fue tarea de Carlos Forbs, quien en el 70' hizo una jugada personal por el costado derecho del ataque luso hasta marcar un zurdazo raso al palo más alejado. Esta derrota dejó a los galeses últimos de su grupo y con solo tres puntos, descendidos a una Liga B en la que ya no estará Irlanda del Norte después de conseguir su ascenso de categoría.

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Eso sí, le costó porque se jugaba su destino fuera de casa y contra su inmediata perseguidora, la selección de Hungría. Así, sobre el césped del Puskás Aréna de Budapest, un certero derechazo raso de Barnabás Varga hizo creer a la afición local con el triunfo y con atrapar el primer puesto del grupo, pero en el minuto 65 Justin Devenny se sacó un golazo de la manga.

A la salida de un córner, el despeje de la zaga húngara quedó a merced de Devenny en la corona del área; el mediapunta norirlandés se elevó la pelota y de forma rauda ejecutó una volea de zurda que entró prácticamente por la escuadra. Gracias a ello, su selección conservó con 12 puntos el liderato del Grupo B2 y dejó a Hungría con 11 puntos en la segunda plaza.

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