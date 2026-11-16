Trump espera verse con Kim Jong Un durante la gira asiática de los próximos días

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado la puerta abierta este lunes a un encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en algún momento de la gira asiática que acaba de empezar y culminará a partir del jueves con su visita a la ciudad china de Shenzhen para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde se reunirá con sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin.

"Es posible que todos nos veamos. Estaría bien", ha dejado caer el presidente antes de coger el Air Force One para viajar a su primera escala este martes con su participación en la cumbre de la Asociaciones de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, la capital de Filipinas. El presidente estadounidense ha confirmado que el encuentro, de suceder, sería en China.

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Trump y Kim Jong Un se vieron las caras por vez primera en 2018, durante la histórica cumbre bilateral de Singapur. Un año después mantuvieron su segunda reunión en febrero de 2019 y la tercera cuatro veces después, en la aldea fronteriza intercoreana de Panmunjom.

Este hipotético encuentro ocurre en medio de la tensión constante que atraviesa la península coreana por las pruebas de misiles balísticos efectuadas por Corea del Norte y su absoluto desencuentro tanto con Corea del Sur como con el Gobierno japonés.

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El aumento de las fortificaciones, la extensión del campo de minas y la sucesión de incidentes evidencian el endurecimiento de la situación militar en la península coreana, donde las medidas defensivas adoptadas por ambos países continúan alimentando las tensiones en torno a una de las fronteras más militarizadas del mundo.