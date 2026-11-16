Rusia dice que la próxima ronda de contactos sobre Ucrania no prevé participación europea

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Moscú, 16 nov (EFE).- La próxima ronda de las negociaciones sobre Ucrania se celebrará a tres bandas -con representantes rusos, ucranianos y estadounidenses- como la anterior, que tuvo lugar recientemente en Abu Dabi, anunció hoy el Kremlin.

"Ahora se habla de celebrar otra ronda de conversaciones trilaterales. Estas conversaciones se reanudaron en Abu Dabi hace unos días y se acordó continuarlas, pero aún no se ha fijado una fecha", dijo el asesor de la Presidencia rusa para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, citado por las agencias locales.

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Agregó que para incluir a representantes europeos en las negociaciones sobre Ucrania, debe celebrarse al menos una reunión más en el formato actual.

"Para que esto se acuerde, será necesario hacer mucho, incluyendo, tal vez, otra ronda, y quizás más de una, de negociaciones trilaterales", dijo.

En este sentido, señaló que hasta el momento la ampliación del formato de negociaciones no ha sido consensuada con Rusia.

"Se habla de ampliar el formato, pero con nosotros eso no ha sido consensuado", recalcó.

El Kremlin sostuvo previamente que antes de sumarse a las negociaciones sobre Ucrania, Europa debe decidir si apoya “la paz o la guerra".

“Nos gustaría que los estadounidenses hablaran con Europa para que los europeos decidieran qué quieren: la paz o la guerra", dijo el presidente ruso, Vladímir Putin, al reunirse la semana pasada en el Kremlin con los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Jared Kushner y Steve Witkoff. EFE

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