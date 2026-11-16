Trump atribuye la paralización aérea en EE.UU. a "equipos extremadamente antiguos"

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Washington, 16 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la suspensión total de vuelos que sufrió el país el viernes pasado se debió a que los "equipos son antiguos".

"Lo que ocurrió el viernes fue que unos equipos extremadamente antiguos sufrieron un 'infarto'", afirmó el mandatario a los medios antes de comenzar su viaje a Filipinas y China para abordar acuerdos comerciales y mantener conversaciones sobre armamento nuclear con el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin.

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Para explicar el cierre del espacio aéreo y suspensión de despegues más grave sufrido por Estados Unidos desde el 11-S, Trump apuntó al estado de los medios tecnológicos y atribuyó que tienen "equipos antiguos, equipos averiados", "algunos tienen hasta 55 años".

"Se lo hemos estado comunicando al Congreso —y estoy seguro de que el Congreso tomará medidas al respecto", explicó en línea con lo que el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo durante el fin de semana, apuntando a la necesidad de mayor inversión.

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Aunque Trump afirmó que no le gusta culpar a nadie, sí que dirigió la responsabilidad a su predecesor: "la Administración (de Joe) Biden intentó conectar sistemas de cobre a infraestructuras de fibra óptica; y, si uno sabe algo de ingeniería eléctrica, sabe que no se puede conectar cobre a fibra óptica. Así que se desperdició muchísimo dinero", manifestó.

El presidente añadió que su Gobierno pretende "retirar todo y reemplazarlo por sistemas nuevos: "Es algo que podemos hacer de forma simultánea y sin apenas complicaciones. Eso es precisamente lo que estamos haciendo, pero necesitamos la financiación necesaria para llevarlo a cabo", adelantó.

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