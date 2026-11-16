Presidente paraguayo destituye a jefe de unidad militar donde está detenido Santiago Peña

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Asunción, 16 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, destituyó este lunes al coronel José Dayub, comandante del Regimiento Escolta Presidencial, tras denuncias sobre presuntos privilegios concedidos a Santiago Peña en esa unidad militar, donde el exmandatario cumple su prisión preventiva a raíz del escándalo por la intervención de Ueno bank.

En un mensaje al país, Alliana dijo haber ordenado al ministro de Defensa, Óscar González, la remoción de Dayub, quien asumió el cargo el pasado 20 de octubre.

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Al respecto, González aseguró a la radio ABC Cardinal que consultó con Dayub sobre la instalación en el lugar de máquinas y equipos de gimnasia -hecho denunciado por ese medio- y que el jefe militar confirmó la existencia de los aparatos.

González reconoció que se debe garantizar "la atención que se merece el ser humano", pero advirtió que no se permitirá "ningún privilegio".

Los equipos de gimnasia fueron ubicados en una sala de reuniones del Comando de Seguridad del Regimiento, confirmó el titular de Defensa después de que ABC difundiera fotografías del lugar.

Peña, un economista de 47 años, terminó salpicado por la caída de Ueno bank, que afectó a unos 2,94 millones de clientes, entre ellos instituciones públicas que trasladaron durante su gestión millonarios fondos al ahora intervenido banco.

Además de haber sido destituido por el Senado en un juicio político, el exmandatario afronta una investigación penal, en la que ha sido imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó el pasado 7 de noviembre la prisión preventiva contra Peña y decidió su traslado al Regimiento Escolta Presidencial, tras argumentar que el exmandatario "maneja demasiada información sensible".

Dayub había declarado a medios locales que Peña estaba recluido en "una habitación normal", con "cosas básicas" como una cama, un ropero, un ventilador, un aire acondicionado y un baño privado.

Este lunes, Otazú anunció que se inhibe del proceso contra Peña por motivos familiares relacionados con el exdirectivo del Banco Central Marco Aurelio González, también imputado en la investigación.

La causa contra Peña incluye a actuales y antiguos exfuncionarios.EFE

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