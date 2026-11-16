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Ciudad de Guatemala, 16 nov (EFE).- Guatemaltecos por la Nutrición, una iniciativa impulsada por la multinacional Castillo Hermanos, celebrará el domingo 7 de febrero de 2027 la segunda edición de una carrera solidaria en beneficio de la niñez con desnutrición en el país centroamericano.

El proyecto presentó el pasado 11 de noviembre los detalles de la competencia, denominada 'Cada Kilómetro Cuenta', para corredores que quieran participar en las categorías de cinco y diez kilómetros (las personas interesadas deberán acceder al enlace: carrerasdeguate.com/GPN26/)

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La carrera se desarrollará en una de las principales avenidas de la Ciudad de Guatemala "con el propósito de recaudar fondos que serán destinados a proyectos de agua, saneamiento y crecimiento económico familiar" en el departamento (provincia) de Huehuetenango (noreste), donde opera la iniciativa, según anunciaron los organizadores en rueda de prensa.

La primera edición de la prueba se realizó en febrero pasado con un "éxito total", de acuerdo con la organización, tras la participaron más de 1.500 atletas.

El presidente de Castillo Hermanos, Stuardo Sinibaldi, aseguró que la carrera solidaria "nos llena de ilusión" para "seguir buscando que la niñez de Guatemala no sufra de desnutrición".

Por su parte, José Silva, director ejecutivo de Guatemaltecos por la Nutrición, resaltó que "nuestro objetivo no es únicamente recaudar fondos, sino movilizar a la sociedad alrededor de una causa que requiere el compromiso de todos".

De igual manera, Silva añadió que "cuando invertimos en agua, salud y oportunidades económicas, estamos contribuyendo a romper el ciclo de la desnutrición desde sus causas más profundas".

Desde 2022, Castillo Hermanos ha invertido quince millones de dólares en Guatemaltecos por la Nutrición, que se implementa con un enfoque integral en Huehuetenango, específicamente en los municipios de La Libertad, Cuilco, La Democracia, Santa Eulalia y San Pedro Soloma.

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El proyecto opera con varias unidades móviles, denominadas "Nutrimóviles", equipadas para prestar servicios de salud, nutrición y desarrollo infantil.

Según cifras de Guatemaltecos por la Nutrición, entre los principales logros de la iniciativa se destaca la atención a menores de cinco años en los que la desnutrición aguda se redujo de un 6 % al 0,38 %, mientras que la desnutrición crónica disminuyó hasta diecisiete puntos porcentuales. EFE

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(Foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Guatemaltecos por la Nutrición para la difusión de este contenido.