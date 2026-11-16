Nike suministrará los balones de la Liga de Campeones hasta 2031

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La marca deportiva estadounidense Nike suministrará el balón de la Liga de Campeones y el resto de competiciones masculinas europeas de clubes a partir de la temporada 2027-28, arrebatándole a la empresa alemana Adidas un vínculo con UEFA que arrancó en 2001.

26 años después la Champions tendrá una nueva marca para sus balones. El próximo curso será Nike la empresa que se encarga de los derechos de unos de los esféricos más históricos del mundo del fútbol y hasta ahora marcado por esas estrellas que dominan la esfera.

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Y es que la multinacional estadounidense anunció este lunes que suministrará los balones oficiales para la Liga de Campeones masculina, la Liga Europa, la Conference League y la Supercopa de Europa en el ciclo 2027-2031.

Un golpe para Adidas que también se despedirá de su contrato con alemania en el partido de la Liga de Naciones de este lunes entre los germanos y Países Bajos. Esta será la última ocasión en la que la selección masculina alemana vista equipación de Adidas tras más de 70 años de colaboración -desde 1954-, ya que Nike también se hará cargo de ese contrato.

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