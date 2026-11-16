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Merz Aesthetics® LATAM lanza un programa para acelerar la innovación en la medicina estética

PR Newswire

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SÃO PAULO, 13 de noviembre de 2026

El MAX Advanced Forum es una iniciativa que reúne contenido científico presentado por líderes de opinión regionales para los médicos aliados de la compañía

SÃO PAULO, 13 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Merz Aesthetics® LATAM anunció el lanzamiento del MAX Advanced Forum, un programa científico dirigido a profesionales expertos en medicina estética de América Latina. Entre septiembre de 2026 y junio de 2027, la iniciativa realizará nueve encuentros en Brasil, en el MAX Studio ubicado en la sede de Merz Aesthetics®, con la participación prevista de más de 500 médicos de la región.

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Además de los debates sobre avances científicos, tecnología e innovación en medicina estética, el programa busca ofrecer contenidos y herramientas orientados a los desafíos que enfrentan los profesionales en la gestión de sus clínicas.

"El MAX Advanced Forum refleja el compromiso de Merz con la educación médica continua. Por eso, invitamos a profesionales reconocidos para dirigir los encuentros, pero sabemos que los desafíos del día a día van más allá de la actualización científica", explica Juliana Zimbres, directora médica LATAM de Merz Aesthetics®.

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Durante los eventos, los participantes debaten sobre técnicas avanzadas e innovación en medicina estética para aplicarlas en su práctica clínica. Además, después del evento, continúan su recorrido con orientaciones sobre la gestión de sus clínicas y consultorios.

"Nuestro objetivo es promover debates científicos avanzados, innovación, networking e interacción entre los líderes de opinión y los principales profesionales de tratamientos inyectables de América Latina", agrega Juliana.

Inovabra contribuye a abordar los principales desafíos del sector identificados por Merz Aesthetics®

De acuerdo con un estudio realizado por el área de Market Insights de Merz Aesthetics® LATAM, los principales desafíos que enfrentan los profesionales de la salud dedicados a la medicina estética en su práctica clínica incluyen:· Gestión de expectativas y experiencia del paciente;

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· Rentabilidad de la clínica y presión de costos;

· Competitividad del mercado y diferenciación;

· Sobrecarga operativa y productividad;

· Educación continua y excelencia clínica.

Los resultados del estudio sirvieron de base para estructurar una alianza con Inovabra, el hub de innovación de Bradesco, responsable de seleccionar startups que operan en América Latina y ofrecen soluciones para la gestión, la productividad y la generación de ingresos.

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"Como parte de los aprendizajes y las recomendaciones del MAX Advanced Forum, establecimos una alianza con Inovabra, que quedó a cargo de seleccionar startups que operan en América Latina y ofrecen soluciones para la gestión, la productividad y la generación de ingresos", señala Marcela Bhering, directora de Estrategia y Transformación del Negocio LATAM de Merz Aesthetics®.

La alianza entre Inovabra y Merz Aesthetics® no es nueva. "Inovabra ya ha colaborado con nosotros en otras iniciativas y, cuando comprendimos los desafíos que enfrentan los médicos dedicados a la medicina estética, propusimos un nuevo trabajo conjunto para recomendar soluciones que contribuyan al crecimiento y la evolución del mercado de la estética", afirma Marcela.

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"Esta colaboración refuerza el papel de inovabra de conectar a grandes empresas con soluciones innovadoras capaces de responder a desafíos reales de sus mercados. Al acercar Merz Aesthetics a las startups, buscamos impulsar la innovación y contribuir a la evolución del sector", afirma Paulo Emediato, Head de Comunicación y Growth de inovabra.

Sobre Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® opera en el sector de la medicina estética y cuenta con una larga trayectoria impulsando a profesionales de la salud, pacientes y colaboradores a vivir cada día con confianza. Nuestro objetivo es ayudar a las personas de todo el mundo a verse, sentirse y vivir como la mejor versión de sí mismas, cualquiera que sea su propia definición. Su portafolio de productos, clínicamente probado, incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para el cuidado de la piel diseñados para satisfacer las necesidades de cada paciente con altos estándares de seguridad y eficacia. Como empresa de propiedad familiar desde hace más de 115 años, Merz Aesthetics® es conocida por construir vínculos únicos con sus clientes, quienes se sienten parte de la familia. La sede global de Merz Aesthetics® se encuentra en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, y tiene presencia comercial en 86 países de todo el mundo. También forma parte de Merz Group, fundado en 1908 y con sede en Fráncfort, Alemania. Más información en merzaesthetics.com.

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FUENTE Merz Aesthetics Latam