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Madrid, 16 nov (EFE).-

Manila.- El presidente de EE. UU., Donald Trump, tiene prevista su llegada a Manila para asistir al último día de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un encuentro previsto con los líderes del Quad (India, Japón y Australia, además de EE. UU), alianza que busca contrarrestar la influencia de Pekín en el Indopacífico.

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(Vídeo)(Foto)(Informe a cámara)

Shenzhen (China).- En el marco de la cumbre de APEC, que se celebra en la ciudad china de Shenzen el miércoles y el jueves, el presidente de China, Xi Jinpin, se reunirá con las presidentas de México, Claudia Sheinbaum, y de Perú, Keiko Fujimori, así como con el jefe de estado canadiense Mark Carney.

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Shenzhen (China).- Cuna de gigantes tecnológicos como Huawei, Tencent, BYD y DJI, la ciudad china de Shenzhen ultima, bajo intensas medidas de seguridad, los preparativos para recibir a los líderes de la APEC (18-19 de noviembre), una cita con la que China busca exhibir el desarrollo de una ciudad que pasó de ser uno de los primeros laboratorios de su apertura económica a convertirse en un polo de innovación.

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Shenzhen (China).- Shenzhen acoge la primera jornada de la Cumbre de Líderes Empresariales de la APEC, que reunirá a representantes de 115 multinacionales de la lista Fortune Global 500.

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Jerusalén.- El Parlamento israelí (Knéset) celebra un pleno extraordinario para votar la sustitución de su presidente, el diputado del Likud Amir Ohana, por el diputado de Yashar! Matan Kahana, en una iniciativa impulsada por el bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot, que busca hacerse con el control de la Cámara antes de la formación del Gobierno.

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Antalya (Turquía).- Los países y organizaciones participantes en la cumbre climática COP31 que se celebra en Antalya (Turquía) empiezan a negociar el borrador de acuerdo presentado este lunes, en una jornada que estará dedicada a los océanos y los mares, uno de los eslabones más olvidados de las negociaciones climáticas.

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París.- Francia vive una nueva jornada de manifestaciones y de huelga general convocadas por los sindicatos para protestar contra el aumento del coste de la vida y reclamar mejoras en el poder adquisitivo.

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Bruselas.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan en un Consejo los aspectos relacionados con la seguridad en las relaciones entre la UE y China, además del apoyo a Ucrania y la seguridad y la defensa transatlánticas.

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Jerusalén.- El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) se reúne para votar la elección de su presidente, un cargo clave en la organización y dirección de la actividad legislativa, a petición del bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot.

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Belgrado.- Sesión constitutiva del nuevo Parlamento de Serbia tras las elecciones legislativas del 25 de octubre, en las que la opositora Lista Estudiantil puso fin a 14 años de mandato del partido SNS, liderado por el populista nacionalista Aleksandar Vucic.

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Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe a su homólogo finlandés, Alexander Stubb.

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Ginebra.- Organizaciones de la sociedad civil que intentan impulsar que los Estados reunidos en Ginebra en la 7º Conferencia Internacional sobre Armas Convencionales decidan regular las armas autónomas capaces de matar sin intervención humana realizan un acto para alentarles a dar este paso.

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A bordo del avión papal.- El papa León XIV llega a Roma después de su viaje apostólico por Sudamérica, donde ha visitado Uruguay, Argentina y Perú.

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Ciudad del Vaticano.- El 18 de noviembre de 1626, hace exactamente 400 años, el papa Urbano VIII consagraba la basílica de San Pedro del Vaticano, culminando así más de un siglo de obras para levantar el imponente epicentro del mundo católico y tesoro artístico, en la forma en que ha llegado a nuestros días.

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Roma.- El escritor y periodista Luis de León presenta en Roma su nueva novela "Los durmientes".

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Kabudarahang (Irán).- El azafrán de Irán, el principal productor de la especia más valiosa del mundo, se enfrenta a las amenazas del cambio climático, las sanciones económicas y la guerra con Estados Unidos, lo que convierte su llegada a las mesas de todo el planeta en un intrincado proceso.

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Madrid.- Tras 13 años de espera, el 19 de noviembre regresa ‘GTA VI’, el videojuego más ambicioso de la historia, un cóctel de sexo, violencia y drogas repleto de humor negro, convertido en un fenómeno mundial que ha paralizado a millones de personas con su salvaje inmersión en el lado más turbio de la cultura occidental.

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París.- El Museo del Hombre de París presenta a la prensa la exposición 'Drogas', que podrá visitarse del 18 de noviembre de 2026 al 6 de junio de 2027.

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La Habana.- Los organizadores de la 47 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, previsto del 3 al 13 de diciembre próximos, ofrecerán una conferencia de prensa con los detalles del evento.

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Tegucigalpa.- La Mesa de Seguimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) presentará el informe 'Honduras frente a sus obligaciones internacionales: contexto y desafíos en derechos humanos'.

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Bruselas.- La Unión de Clubes Europeos (UEC) celebra su cuarta Asamblea General y su cuarto Foro del Fútbol Europeo, bajo el lema "Fair Share, Fair Game", con representantes de clubes, ligas e instituciones europeas de más de 30 países.

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Lisboa.- Portugal se enfrenta a Serbia en la primera ronda de clasificación para el Campeonato de Europa sub-17 de 2027. Será la segunda participación de Cristiano Ronaldo Jr. con la sub-17 portuguesa, después de debutar el 12 de noviembre en la victoria por 4-0 ante Andorra. El delantero no jugó en el empate 1-1 frente a Bulgaria.

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lgs/EFETV

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