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Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- El seleccionador interino de Chile, Nicolás Córdova, aseguró este lunes que Colombia es un rival que lleva al rival "al límite emocional y físico" a un día de la cita en Santiago, en el último partido amistoso el año, y luego de la derrota sufrida el viernes en Cali por 1-0.

"Colombia ha nominado a algunos jugadores nuevos, el otro día jugó con algunos, es un equipo potente y muy fuerte. Tratan muy bien el balón y tienen mucho tiempo jugando juntos, te llevan al límite emocional y físico y para poder enfrentarlos tienes que hacer las cosas muy bien, muy justas", afirmó Córdova en conferencia de prensa.

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El entrenador chileno dijo que ve el encuentro como "una linda oportunidad para seguir creciendo" dentro del proceso de renovación del equipo con miras a las eliminatorias del Mundial de 2030 y de la Copa América de 2028.

Para este partido el técnico consideró que con respecto al anterior hay que mejorar en la llegada al último tercio o cuarto de cancha.

"Nos costó mucho pasar la segunda línea de Colombia, son jugadores muy rápidos y cubren muy rápido la cancha", explicó.

"Creo que defensivamente se hizo muy bien y es un punto a mantener, y sobre todo tener mucha más convicción a la hora de atacar y más prestancia de juego a la hora de tener el balón", añadió.

Sobre su expectativa del partido comentó que "me encantaría decir que mañana, ojalá, estemos siempre en campo rival, pero sabemos que jugamos contra un gran equipo y eso a veces te va llevando".

"Independientemente de cómo juguemos mañana, lo importante es que hagamos un buen partido, que el equipo sea concreto, sostengamos a un rival que es muy físico, y con nuestros argumentos tratar de doblegarlo", detalló.

Córdova, quien ha estado a cargo de Chile desde el final de las pasadas eliminatorias, aseguró que la idea es hacer un "equipo agresivo que tenga el balón y que ataque", pero que en este momento se encuentran en un "duro" proceso de recambio.

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"Hay chicos que están creciendo y estamos esperanzados que esto que estamos haciendo a conciencia tendrá los resultados que estamos esperando", señaló.

El técnico, que también ha estado al mando de la selección Sub-20, asume que ante las próximas elecciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile y las nuevas autoridades que llegarán a la Federación no continúe al mando de la mayor, pero reivindicó la importancia de esta etapa.

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"Estoy a muerte con el proyecto que hemos generado para que quien esté sentado acá el año que viene tenga un abanico más amplio, que después pueda tomar decisiones y convocar a jugadores más grandes que estén pasando un buen momento", explicó.

En ese sentido, afirmó que el trabajo realizado ha sido para "elegir los mejores jugadores jóvenes para que se puedan desarrollar. A veces hemos ganado, a veces hemos perdido, pero siempre desde la óptica de que lo más importante es que estos jugadores se desarrollen".

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"Siempre pensando en el bien común, pensando que en el 2030 clasifiquemos al Mundial que tanto esperamos", agregó.

Chile no clasificó por tercer vez consecutiva a la pasada Copa del Mundo en Norteamérica, tras terminar última de las clasificatorias, de ahí que la mirada está puesta en el próximo ciclo y el inicio de las eliminatorias que será el próximo año, en fecha aún por anunciar.

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"Estamos súper esperanzados y vemos que van a ser jugadores muy importantes", cerró. EFE