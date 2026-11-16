La viuda de Jovenel Moïse disputará la Presidencia de Haití junto con otros 32 candidatos

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Puerto Príncipe, 16 nov (EFE).- Un total de 33 candidatos a la Presidencia de Haití, entre ellos la viuda del asesinado mandatario Jovenel Moïse, se inscribieron para participar en las elecciones previstas para el 18 de julio de 2027, informaron este lunes las autoridades electorales.

Las inscripciones en línea de candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas se cerraron el domingo y los inscritos quedan a la espera de las verificaciones y la validación de los expedientes por parte del Consejo Electoral Provisional (CEP).

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Además de los 33 candidatos presidenciales se inscribieron 535 aspirantes al Senado, de 30 escaños, y 1.855 a la Cámara de Diputados, compuesta por 119 escaños.

Entre los candidatos a la Presidencia figura Martine Moïse, exprimera dama de la República, inscrita bajo la bandera del partido Gwoupman Angaje pou Demokrasi (GAD).

Su esposo, Jovenel Moise, fue el último presidente de Haití elegido por voto popular y asumió el cargo en febrero de 2017, pero fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe por un grupo de mercenarios en su mayoría colombianos.

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Martine Moïse estaba con el entonces presidente haitiano el día en que fue asesinado y ella resultó herida en el atentado, por lo que ese mismo día fue trasladada a Miami (Estados Unidos).

La exprimera dama es la tercera mujer de la lista de candidatos a la Presidencia haitiana, en la que también figuran políticos como el expresidente Michel Joseph Martelly (2011-2016), sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por presuntos vínculos con el narcotráfico y grupos armados.

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Otros aspirantes son el expresidente provisional Jocelerme Privert, el exprimer ministro Claude Joseph y el expresidente de la Cámara de Diputados Gary Bodeau, sancionado por Estados Unidos por presuntos actos de corrupción.

Martine Moïse y Claude Joseph fueron inculpados en 2024 por presunta complicidad en el asesinato, pero un tribunal de apelación anuló esa decisión en octubre de 2025 y ordenó una nueva investigación, todavía en curso.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití ha sido aplazada varias veces y estaba prevista para el próximo 13 de diciembre, pero debido a la crisis de violencia e institucional que vive el país, el 28 de octubre el CEP las postergó una vez más, junto con el referéndum constitucional, para 18 de julio de 2027.

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La campaña electoral para la primera vuelta se desarrollará del 15 de abril al 17 de julio de 2027, mientras que la segunda vuelta se celebrará el 4 de octubre del mismo año. EFE