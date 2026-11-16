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São Paulo, 16 nov (EFE).- La Bolsa de São Paulo comenzó este lunes la semana con una caída del 1,83 %, arrastrada por las acciones de Vale, Petrobras y los principales bancos.

El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, terminó la jornada en los 169.295 puntos básicos, casi unas 3.200 unidades menos que en la sesión del viernes.

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En el mercado de divisas, el real se depreció, por tercera jornada consecutiva, un 2,15 % frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,777 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Según adelantó el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, a partir de esta semana se esperan las primeras definiciones sobre el gabinete del próximo Gobierno del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que comenzará el 5 de enero de 2027.

La atención principal está puesta en la designación del futuro ministro de Hacienda, quien tendrá a su cargo encabezar los ajustes fiscales necesarios para cumplir con la meta fiscal y alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas, una de las principales preocupaciones de los analistas del mercado financiero.

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Este lunes se conoció además que la actividad económica de Brasil, índice considerado una medición previa del producto interno bruto (PIB), retrocedió un 0,2 % en septiembre respecto a agosto.

Este dato confirma un retroceso en tres de los últimos cuatro meses hasta septiembre.

Con todo, la minera Vale y la estatal Petrobras, dos de los papeles más importantes del parqué, acabaron en rojo.

Los papeles preferenciales de la petrolera estatal Petrobras cayeron un 2,98 %, mientras que los títulos de la minera Vale se derrumbaron un 4,41 %, siguiendo el mismo destino que el mineral de hierro en la bolsa de China.

Las acciones de los principales bancos acompañaron el rumbo negativo, encabezadas por Itaú Unibanco (-2,41 %), Bradesco (-2,0 %) y el Banco de Brasil (-0,99 %).

En sentido contrario acabaron los papeles de Santander Brasil, que crecieron 0,88 % respecto al viernes.

El volumen negociado en la jornada rondó los 27.228 millones de reales (unos 4.700 millones de dólares) en más de 4,5 millones de operaciones. EFE