La actividad económica de Brasil retrocede un 0,2 % en septiembre

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São Paulo, 16 nov (EFE).- La actividad económica de Brasil, el motor de Latinoamérica, retrocedió un 0,2 % en septiembre respecto a agosto, informó este lunes el Banco Central.

El índice, considerado una medición previa del producto interno bruto (PIB), mostró una estabilidad en relación con el mismo mes del año pasado.

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El sector servicios, que representa alrededor de dos tercios de la economía brasileña, cayó un 0,1 % y la industria, un 0,4 %.

Por otro lado, el sector agropecuario avanzó un 1,2 %, pero esto fue insuficiente para compensar los retrocesos en el resto de la economía.

La actividad económica del país latinoamericano ha retrocedido en tres de los últimos cuatro meses hasta septiembre.

Brasil se encuentra en una fase de desaceleración debido, en parte, a las elevadas tasas de interés, actualmente en el 13,75 % anual.

La economía brasileña creció un 2,3 % en 2025 y para este año se prevé que el PIB avance en torno a un 2 %.EFE