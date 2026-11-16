Jensen Huang analiza volver como consejero delegado de Nvidia, según el Financial Times

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Londres, 16 nov (EFE).- Jensen Huang analiza con sus aliados su posible regreso como consejero delegado de la tecnológica de software estadounidense Nvidia, después de que dimitiera la semana pasada al verse involucrado en una relación con una presunta espía china, informa este lunes el periódico británico Financial Times (FT).

Las personas más cercanas a Huang están presionando a la junta directiva de la empresa para que restituya al exconsejero delegado, a pesar de que ese consejo lleva a cabo una investigación independiente sobre su conducta, de acuerdo con el FT.

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Una persona cercana al empresario dijo al diario que están organizando un "centro de operaciones" con ejecutivos de Silicon Valley, en California, a fin de presionar a favor del regreso de Huang, mientras que buscan también el respaldo de la Casa Blanca.

"Todos las personas relevantes del sector tecnológico aprecian a Jensen", afirmó esta fuente, y añadió que estas iniciativas cuentan con el respaldo del propio Huang.

Entre los ejecutivos que apoyaron al empresario figura Elon Musk, consejero delegado de Tesla y SpaceX, y Tim Sweeney, de Epic Games.

El FT subraya que Huang cuenta con un respaldo incondicional por parte de algunos empleados y varios de ellos han expresado el deseo de que el ejecutivo vuelva al frente de Nvidia, empresa líder mundial en el diseño de hardware para inteligencia artificial.

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La exdirectora financiera de la compañía Colette Kress ha asumido el cargo de consejera delegada interina. Tras la dimisión de Huang, las acciones de la compañía llegaron a perder un 14 % en el mercado estadounidense NASDAQ.

Huang admitió haber mantenido una relación extramarital con Alice Huang, una empresaria china y exejecutiva de la firma de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos sospechan que fue reclutada por el Ministerio de Seguridad de China para acercarse al fundador de Nvidia.

Tras esta revelación, varios medios afirmaron que Huang también mantuvo vínculos sentimentales con una empleada de la empresa. EFE