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Los Ángeles, 15 nov (EFE).- Penélope Cruz, Javier Ambrossi, Javier Calvo y Guitarricadelafuente brillaron este domingo en Hollywood durante la gala de los Governors Awards, donde el talento español se hizo notar de la mano de 'La bola negra', la nueva película de los Javis.

Los artistas españoles compartieron una de las mesas cercanas a Glenn Close, otra de las protagonistas de la noche, quien recibió un Óscar honorífico en reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria y ocho nominaciones a los premios de la Academia.

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La consagrada actriz estadounidense también forma parte del reparto de 'La bola negra', en la que interpreta a una historiadora especializada en Federico García Lorca.

'La bola negra' representa a España en la categoría de mejor película internacional y Cruz figura entre las posibles candidatas a mejor actriz de reparto por su participación en el filme.

Además, Cruz, que deslumbró con un vestido negro durante la gala, también forma parte de 'The Invite', dirigida por Olivia Wilde, otro de los títulos que aparece en las predicciones de los expertos para competir en la categoría de mejor actriz de reparto.

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La presencia de los españoles en los premios llega en un momento especialmente dulce para los cineastas, después de que 'La bola negra' se consolidara como un fenómeno cinematográfico y de crítica.

Acostumbrada a este tipo de galas, Cruz también acompañó a los Javis en la velada y se la vio presentando a los directores a varios de los asistentes a la gala.

La mesa estalló en aplausos cuando Close dedicó unas palabras a los directores durante su discurso de aceptación, en el que les agradeció por "abrirme un mundo nuevo de ensueño".

"Muchas gracias por incluirme en su película tan brillante", añadió en español la protagonista de clásicos como 'Fatal Attraction' ('Atracción fatal') y 'Dangerous Liaisons' ('Las amistades peligrosas').

Para Guitarricadelafuente, la velada fue una experiencia "inolvidable" y un anticipo de lo que viene para 'La bola negra' en 2027, según dijo a EFE el cantautor, quien encontró en el filme una nueva dimensión artística más allá de la música.

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"Hay que manifestar", afirmó Guitarricadelafuente al expresar sus esperanzas de que la película y su equipo consigan nominaciones y puedan llegar a competir por la estatuilla.

La gala de los Premios de los Gobernadores se celebra antes del inicio de la temporada de premios y reúne a algunos de los artistas que estrenaron películas durante el año y aspiran a entrar en la carrera por el Óscar.

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La 99.ª edición de los Óscar se celebrará el 14 de marzo de 2027. EFE