El primer ministro chino subraya su "compromiso pleno" con la promoción del libre comercio

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Manila, 16 nov (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, subrayó este lunes el "compromiso pleno" de Pekín con "la promoción del libre comercio" pese al aumento de restricciones, durante un encuentro con líderes del Sudeste Asiático en Manila días antes de una nueva reunión entre los presidentes de EE.UU. y China.

"Pese al aumento de restricciones económicas y comerciales, permanecemos plenamente comprometidos con el libre comercio", subrayó hoy Li al inicio de un encuentro con los dirigentes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que celebran su cumbre anual con países asociados desde el domingo y hasta el martes.

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Li destacó el incremento de los intercambios con los países de la región que, junto a Europa, son los destinos a los que Pekín ha aumentado las exportaciones desde el lanzamiento de la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

En los tres primeros trimestres de 2026, el comercio bilateral entre China y la ASEAN alcanzó los 6,84 billones de yuanes (unos 994.350 millones de dólares), un 22,7 % más interanual, con lo que la ASEAN se mantuvo como el mayor socio comercial de China.

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El primer ministro chino también habló frente al presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., y a otros líderes de la ASEAN sobre la voluntad de Pekín de aumentar la cooperación con la región en innovación tecnológica, inteligencia artificial (IA), energías renovables y economía digital.

La reunión de la ASEAN (formada por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental) con China tiene lugar un día antes de que Trump llegue a Manila para reunirse con el grupo y también mantener un encuentro con el Quad, que integra junto a India, Japón y Australia con el objetivo de contrarrestar la influencia china en Asia-Pacífico.

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La defensa de Li sobre el libre comercio lanza un mensaje a EE.UU. la misma semana en la que Trump se reunirá con su par chino, Xi Jinping, con motivo de la cumbre de APEC en Shenzhen (China), mientras la tregua comercial fue prorrogada hasta enero y después de una nueva amenaza de más restricciones tecnológicas a Pekín tras el escándalo de Nvidia y la cesión de su cofundador, Jensen Huang.

Además de temas económicos y comerciales, se espera que Li discuta con sus socios de ASEAN sobre las negociaciones para un código de conducta en el mar de China Meridional, aguas ricas en recursos y claves para el comercio mundial que Pekín reclama casi en su totalidad, lo que choca con reivindicaciones de países de la región, como Filipinas, Malasia, Vietnam y Brunéi.

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Filipinas, que preside ASEAN este año, destacó ayer que las negociaciones sobre el código han llegado al 80 %, si bien no se culminarán bajo su mandato anual, objetivo que se había marcado Manila, cuyas tensiones con Pekín al respecto han aumentado en los últimos años. EFE

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