El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, reelegido con cerca del 64% de los votos

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El actual presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, ha ganado las elecciones presidenciales de su país con 80.000 votos, casi el 64% del total con el 97% del escrutinio ya completado. Así, ha revalidado su mandato ya en la primera vuelta al superar holgadamente el umbral del 50%.

Neves ha obtenido más del doble de votos que su principal rival, la exministra Joana Rosa --apoyada por el Movimiento por la Democracia (MpD, oposición)--, que ha aglutinado cerca de 39.695 apoyos, un 31,6% de todos los emitidos, según datos oficiales. Por contra, ninguno de los demás candidatos ha llegado siquiera a los 2.000 votos, quedándose todos por debajo del 1,4% de las papeletas.

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Además de los porcentajes de voto alcanzados por los presidenciables, uno de los datos de estos comicios es el de abstención, que ha superado el 68% del electorado.

NEVES CELEBRA LA VICTORIA Y PROPONE UN ESTUDIO DE LA ABSTENCIÓN

De cualquier modo, Neves, que fue primer ministro durante quince años --desde 2001 hasta 2016, venciendo en tres comicios consecutivos--, ocupará de nuevo la Presidencia, renovando el mandato de cinco años. "Ganamos con casi el 64%, lo que sin duda es una excelente victoria en estas elecciones presidenciales", frente a otros cinco candidatos, ha declarado tras trascender los resultados, elogiando a sus oponentes por su "compromiso cívico", según ha recogido la agencia de noticias Lusa.

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"Tras estos resultados, me siento plenamente capacitado, como jefe de Estado, para desempeñar mi papel", ha afirmado, a pesar del elevado índice de abstención, según el cual más de dos tercios del electorado ha elegido no acudir a las urnas. Ante esta realidad, el mandatario ha propuesto un estudio sobre las causas de la abstención, señalando la alta emigración como una de ellas, con "miles" de personas que abandonan el país, así como la movilidad entre islas por estudios y trabajo, sin actualizar los registros electorales. Entre otras ideas, ha abogado por el voto electrónico para aumentar la participación electoral.

El jefe de Estado reelegido ha prometido ser "una fuerza unificadora para todos los caboverdianos, tanto en las islas como en la diáspora, y para todos aquellos que, aunque no sean caboverdianos, han elegido Cabo Verde como su hogar".

Asimismo, ha reafirmado su compromiso con las "libertades, la democracia y el Estado de derecho", prometiendo "inspirar a Cabo Verde hacia un crecimiento inclusivo y sostenible" que mejore los salarios y los ingresos familiares.

En el plano internacional, Neves ha reiterado su defensa de la imagen de Cabo Verde como un "país de paz" y utilidad, en consonancia con la defensa de la dignidad humana.