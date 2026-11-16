El Museo de Arte Antiguo de Lisboa reabre y coordina con el Prado una exposición para 2027

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Lisboa, 16 nov (EFE).- El Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa reabrirá el próximo 21 de noviembre tras permanecer un año cerrado por obras. Su directora, María Jesús Monge, ya planifica la siguiente etapa, con un proyecto de gran envergadura: una exposición sobre los cristianos conversos del siglo XVI para la que ha solicitado al Museo del Prado el préstamo de varias obras.

"Estamos preparando un proyecto sobre las redes que establecieron los cristianos nuevos, es decir, todas aquellas personas que fueron forzadas a convertirse", explicó Monge en una entrevista con EFE. La directora recordó que aquellas cristianizaciones forzadas se produjeron "debido a las políticas de los reyes de Castilla y Portugal", lo que dará a la muestra una dimensión ibérica.

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Será la primera gran exposición temporal del museo tras su reapertura, aunque no se celebrará hasta finales de 2027, cuando se inaugure la gran zona destinada a exposiciones temporales.

"Estamos pidiendo a nuestros colegas del Museo del Prado que nos permitan contar aquí con algunos de esos objetos que ayudan a explicar este episodio", detalló. Sin embargo, "las piezas más interesantes no viajarán con facilidad", admitió.

Monge recordó que el Prado es una de las instituciones con las que el museo lisboeta se relaciona "con mayor frecuencia" y que en diversas ocasiones ambas instituciones han impulsado el intercambio de obras de arte.

Creado en 1884 y alojado en un palacio que tiene más de cuatro siglos, el museo cerró en septiembre del año pasado para poder rehabilitar paredes y ventanas y resolver problemas estructurales. Las obras, financiadas con el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno portugués, sirvieron también para renovar parte del recorrido.

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El edificio luce ahora un color rosa que fue elegido tras una investigación. Una pequeña pintura del siglo XIX que doña Amelia, emperatriz de Brasil y última residente del palacio, regaló a sus familiares permitió conocer el tono original.

La remodelación se centra en la planta intermedia, dedicada a las artes decorativas, donde las obras "dialogan unas con otras" para contar una historia de Portugal entendida como "una historia de encuentros".

Los visitantes podrán ver de nuevo obras de El Bosco, Durero y Rafael, así como la Custodia de Belém, una joya de orfebrería encargada por Manuel I con el primer oro llegado de la costa africana. Pero la exposición de pintura europea no estará completa hasta que el año que viene se haya reorganizado todo el discurso expositivo.

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Los paneles de San Vicente, seis tablas del siglo XV, continúan en restauración tras seis años de trabajo. La directora del Museo Nacional de Arte Antiguo espera que las labores concluyan para finales de marzo de 2027, y para julio están preparado un coloquio internacional.

Monge reconoció que falta espacio para exponer las decenas de miles de objetos de la colección. Por ello, se han adquirido unos terrenos contiguos, al pie de la roca sobre la que se asienta el palacio, donde se levantará un edificio anexo.

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El Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa cuenta con decenas de miles de registros en 2D y 3D y trabaja en la creación de réplicas para ofrecer a los jóvenes una interacción "más sensorial" en las exposiciones temporales.

La seguridad ha sido uno de los aspectos que más se ha cuidado al llevar a cabo la rehabilitación, especialmente tras la ola de robos en varios museos europeos y teniendo en cuenta que el de Lisboa alberga piezas de orfebrería hechas con metales preciosos.

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Respecto a los ataques contra obras de arte, la directora los atribuyó al reconocimiento del poder de las piezas dañadas, lo cual suscita la atención mediática a quienes las dañan, y la conciencia de que destruir el patrimonio es una forma de atacar la identidad de una cultura.

Quienes hacen eso deberían saber que destruir lo mejor que tiene el ser humano “nunca trae nada bueno” y que esas agresiones solo provocan "una pérdida irreparable para todos nosotros", enfatizó.

María Jesús Monge confía en que el museo reciba entre 150.000 y 170.000 visitantes durante el primer año. Esa cifra, admitió, puede parecer modesta para un museo de España, pero "sería un resultado muy bueno" en Portugal. EFE

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