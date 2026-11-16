El acoso sexual en internet afectó en un año a 20 millones de menores de Latinoamérica

Guardar

Susana Blaya

Edimburgo (R. Unido), 16 nov (EFE).- Unos 20,5 millones de menores de América Latina y el Caribe, más de uno de cada diez, se vieron expuestos a acercamientos sexuales no deseados o bajo presión a través de internet en los doce meses anteriores a las encuestas analizadas, según un informe del instituto Childlight de la Universidad de Edimburgo presentado este lunes y al que tuvo acceso EFE.

PUBLICIDAD

El estudio ‘Into the Light 2026’ (A la luz 2026), presentado durante una cumbre ministerial mundial en Manila (Filipinas), analiza la magnitud de la explotación y el abuso sexual infantil y las dificultades para prevenirlos en tres grandes regiones del mundo: Norteamérica, América Latina y el Caribe, y Asia Oriental más el Pacífico.

“Es una cantidad enorme. Sabemos que es un número que probablemente en la realidad es mayor”, explicó a EFE Andrés Villaveces, médico epidemiólogo de Childlight.

La cifra de Latinoamérica y Caribe, equivalente al 11,4 % de los menores de la región, se calculó aplicando una prevalencia estimada a la población infantil, por lo que no representa un recuento exacto de víctimas.

Los acercamientos incluyen interacciones que pueden dar lugar al intercambio de mensajes, imágenes o vídeos sexuales.

Debi Fry, directora mundial de Datos de Childlight, explicó a EFE durante una entrevista en la sede del instituto en Edimburgo que muchos menores no denuncian estas experiencias o no las identifican como abusos, ya que determinados comportamientos pueden llegar a normalizarse en internet.

PUBLICIDAD

“Es verdaderamente importante que publiquemos y contabilicemos lo que está sucediendo para que podamos crear entornos más seguros en los que los niños puedan crecer en internet”, señaló.

El informe estima además que el 16,2 % de los menores de la región estuvo expuesto a contenido sexual no deseado en los doce meses anteriores a las encuestas realizadas, una proporción más de cuatro veces superior a la estimada para Asia Oriental y el Pacífico.

PUBLICIDAD

El informe calcula que el 23 % de las mujeres y el 17,6 % de los hombres de América Latina y el Caribe sufrieron explotación o abuso sexual fuera de internet antes de cumplir los 18 años.

Estas estimaciones incluyen tanto agresiones con contacto físico, como violaciones, como otras formas de abuso sexual sin contacto.

En México, el 12,7 % de las niñas encuestadas declaró haber sufrido abusos sexuales con contacto físico antes de los 18 años.

Las estimaciones regionales sobre acercamientos sexuales en internet se basan en diez estudios de seis países, mientras que las relativas a abusos fuera de internet proceden de 92 estudios de 23 países.

Fry advirtió de que la fiabilidad de las estimaciones depende de la calidad y disponibilidad de los datos.

Los resultados pueden consultarse en el índice interactivo ‘Into the Light’, disponible en https://www.childlight.org/into-the-light.

Panamá registró en 2025 la mayor tasa regional de notificaciones relacionadas con material de abuso sexual infantil en internet (CSAM, por sus siglas en inglés), con 245,3 por cada 10.000 habitantes, casi cinco veces la media de América Latina y el Caribe, situada entorno a 52.

PUBLICIDAD

Le siguieron República Dominicana con 157,2, Dominica con 84,4 y Ecuador con 77,2. En el extremo opuesto se situaron Cuba con 11,9 y Haití con 15,2.

Fry advirtió que estas notificaciones reflejan material detectado en internet, no el número de menores que sufrieron abusos en cada país.

“No significa necesariamente que el abuso esté ocurriendo allí, pero el contenido podría estar vinculado a Panamá”, explicó.

Las causas de la elevada concentración de notificaciones en Panamá todavía requieren investigación.

Casi dos tercios de los 24 países y territorios de América Latina y el Caribe que respondieron a la encuesta declararon contar con poca o ninguna formación policial especializada para investigar abusos facilitados por la tecnología.

Fry reclamó que los gobiernos mejoren la recopilación de datos, impulsen programas de prevención y refuercen la legislación y la protección de los menores en los entornos digitales.

Desde Argentina, Silvia Piceda, cofundadora de la asociación 'Adultxs por los Derechos de la Infancia', explicó a EFE que compartir públicamente sus experiencias ayuda a que otras víctimas que todavía guardan silencio se sientan acompañadas y se animen a hablar.

PUBLICIDAD

“Eso está rompiendo el silenciamiento social que por décadas ha mantenido esta complicidad con los agresores y que ha perpetuado el delito”, afirmó. EFE

sb/fjo/alf