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CamScanner destaca los flujos de trabajo cotidianos de documentos en los sectores de educación, trabajo y jubilación en México.

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de noviembre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La gestión de documentos importantes es una necesidad recurrente en las solicitudes universitarias, las solicitudes de servicio público, los procedimientos de empleo y la jubilación en México. En cada caso, los usuarios deben localizar los archivos correctos y prepararlos para su envío. CamScanner facilita este proceso ayudando a los usuarios a escanear, organizar, recuperar, editar y compartir documentos.

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Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI, citada por Publimetro, el 39,1% de los pagos, trámites o solicitudes de servicio público realizados por adultos en ciudades con al menos 100.000 residentes involucraron un problema. Las barreras procedimentales representaron el 79,7% de los problemas reportados, incluyendo largas filas, requisitos excesivos y ser enviados de una oficina a otra. La encuesta reveló que el 51,7% utilizó instalaciones gubernamentales, frente al 21,7% que lo hizo en línea.

Los materiales de la Universidad de Monterrey y de la UNAM mencionan CamScanner para admisiones, tareas y digitalización. El programa de seguro de desempleo de la Ciudad de México y los procedimientos de pensión del IMSS ilustran cómo las solicitudes pueden requerir la preparación conjunta de identificación, comprobante de domicilio, información bancaria y otros documentos de respaldo.

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La ficha de CamScanner en la App Store de México describe el flujo de trabajo desde la captura hasta su uso posterior. En los trámites de la administración pública y de jubilación, el escaneo de varias páginas permite digitalizar la identificación y los documentos justificativos, mientras que el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y la organización de archivos facilitan su categorización y recuperación. Para trabajos académicos, solicitudes de admisión y becas, la edición y conversión pueden preparar los materiales en el formato solicitado. En el caso de documentos y contratos laborales, se pueden añadir firmas electrónicas cuando esté permitido, mientras que las herramientas para guardar y compartir archivos permiten tenerlos listos para su presentación o consulta posterior. En conjunto, estas funciones amplían el papel de la aplicación, pasando del escaneo a la gestión continua de documentos.

En una entrevista de 2024, el director general Kevin Cao describió el rápido avance de la IA en la gestión y el procesamiento de documentos como "una de las tendencias más subestimadas", señalando su potencial para simplificar y agilizar los flujos de trabajo.

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Las herramientas digitales no sustituyen los requisitos oficiales. Una credencial escaneada del INE es una copia digital, no una verificación oficial. Los usuarios deben confirmar si se requieren documentos originales o certificados. Para las credenciales emitidas a partir de diciembre de 2019, la aplicación oficial Valida INE-QR lee y verifica los códigos QR; las instituciones pueden requerir pasos adicionales.

En conjunto, estos ejemplos sitúan la gestión de documentos como algo más que un simple escaneo. Al conectar la captura con la organización, la recuperación, la edición y el uso compartido, CamScanner ayuda a los usuarios a mantener los archivos listos, dejando la emisión, la aceptación y la verificación en manos de las instituciones pertinentes.

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FUENTE CamScanner