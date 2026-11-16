Administración Trump anuncia límites a la venta de chips de IA antes del viaje a China

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Washington, 16 nov (EFE).- El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este lunes una norma que limita el acceso a chips y servidores de IA avanzados a algunos países, entre ellos China, y lo hizo poco antes de que el mandatario iniciara un viaje a Asia en el que se encontrara con el presidente chino, Xi Jinping.

La norma tiene como objetivo cerrar un vacío legal que ha permitido a China eludir la prohibición del Departamento de Comercio que impide a las empresas chinas comprar los chips de IA más avanzados diseñados por compañías como Nvidia.

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En pleno escándalo por la renuncia del CEO de la compañía tecnológica, la administración Trump zanja con esta norma uno de los asuntos que más controversia había generado por la capacidad de China para acceder a estos chips alquilándolos a centros de datos en países del sudeste asiático y otros lugares.

"La norma está diseñada para garantizar que las restricciones existentes sobre el acceso a tecnología estadounidense sensible no puede ser eludido mediante acuerdos de computación remota que involucran centros de datos en terceros países", dijo el departamento en un comunicado.

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La nueva normativa impone restricciones a los centros de datos en el extranjero que suministran "volúmenes significativos de capacidad de procesamiento" a empresas con sede en China, Rusia e Irán.

Esta disposición, que entrará en vigor en 90 días, afectará a la capacidad de las empresas de esos países para utilizar chips estadounidenses en el entrenamiento de modelos avanzados de IA, según el comunicado.

La nueva norma exigirá licencias para reexportar IA avanzada.

El anuncio llega en pleno escándalo tras la salida de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia.

Huang admitió haber mantenido una relación extramarital con Alice Huang, una empresaria china y exejecutiva de la firma de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos creen que la mujer fue reclutada por el Ministerio de Seguridad de China para acercarse al fundador de Nvidia y están investigando a Megaspeed por supuesto contrabando de chips a China. EFE