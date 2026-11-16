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Redacción Deportes, 16 nov (EFE).- Guyana logró el ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf al vencer este lunes por 4-2 a Puerto Rico, un triunfo que además le permite seguir invicto con una campaña perfecta de seis triunfos en igual cantidad de partidos jugados.

Puerto Rico, que no contó con sus dos estrellas internacionales, Leandro Antonetti (Estrela Amadora portugués) y Jeremy De León (Sant Andreu español), vio caer su marca a 5-2 y 15 puntos, pero aún mantiene opciones de clasificarse a las rondas preliminares de la Copa Oro de 2017.

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Ambas derrotas del 'Huracán Azul', la primera bajo la dirección técnica de Jay Mims y la segunda del seleccionador interino Víctor Nicolás Lonchuk, fueron ante Guyana. El primer revés ocurrió en el primer encuentro de ambos en la zona A en septiembre pasado por 1-0.

El desafío de este lunes, en el Leonora National Track and Field Centre de Georgetown, la capital guyanesa, arrancó agridulce para la selección puertorriqueña tras la baja por lesión en el minuto 11 del defensor central Andre Cutler, siendo sustituido por Callum Stretch.

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No obstante, en el minuto 14, Stretch recogió un balón perdido en la zona de Guyana y la pateó hacia el otro lado de la cancha por donde corría Rivera a toda prisa y con una corta patada con su pie izquierdo, anotó contra el portero guyanés Quillan Roberts.

Fue el segundo gol seguido para Rivera en igual número de partidos, luego de marcar en la victoria de la selección boricua por 4-2 ante Dominica el pasado día 13, también en la cancha guyanesa.

Luego de que el onceno puertorriqueño se llevara la ventaja 1-0 en el primer tiempo, los guyanenses reaccionaron poderosamente en la segunda mitad.

Así pasó con goles en el minuto 50 de Isaiah Jones para el 1-1, un penalti que marcó Osaze De Rosario para el 1-2 y luego el 1-3 con golazo de Stephen Duke-McKenna en el minuto 73.

Puerto Rico, no obstante, sufrió una fuerte baja por lesión de Nacho Antonetti -hermano menor de Leandro- en el minuto 66, dejando al equipo con solo 10 jugadores.

Pese a ello, los boricuas reaccionaron con su segundo gol de parte de Ricardo Rivera en el minuto 75, pero un minuto después, Deon Moore respondió con la cuarta anotación de Guyana por pase de Duke-McKenna para el puntillazo final.

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La Liga B está formada por 6 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro equipos.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la Liga A, mientras que los equipos que finalicen en cuarto lugar descenderán a La liga C.

En la Liga A, los cuatro mejores se clasificarán de manera directa a la Copa Oro de la Concacaf 2027, mientras que los dos mejores segundos avanzarán a las preliminares de la competición, que se disputarán en marzo próximo con la participación de 14 selecciones nacionales por 7 plazas restantes en la Copa Oro.

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Las selecciones participantes serán preclasificadas con base en el ránking de la Concacaf, con la selección mejor clasificada enfrentándose a la de menor clasificación, la segunda mejor clasificada enfrentándose a la segunda de menor clasificación, y las selecciones restantes emparejadas siguiendo el mismo principio.

La selección mejor clasificada será local en el partido de vuelta de cada enfrentamiento. EFE