Los Mavericks de Santi Aldama tropiezan con los Cavaliers

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El ala-pívot español Santi Aldama partió desde el banquillo para aportar siete puntos en la derrota de los Dallas Mavericks en casa de Cleveland Cavaliers (127-117), la segunda consecutiva y que deja a la franquicia texana en la última posición de 'PlayIn' de la Conferencia Oeste de la NBA.

A pesar de los 34 puntos de Kyrie Irving -20 de ellos en el tercer cuarto-, los 'Mavs' sucumbieron frente a los de Ohio, que se presentaron en la cita sin los lesionados Donovan Mitchell, James Harden, Evan Mobley, Jarrett Allen y Peyton Watson y que se agarraron al buen hacer de Tyrese Proctor y del exmadridista Mario Hezonja, con 24 y 22 puntos cada uno.

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Mientras, el canario Aldama partió desde el banquillo para anotar 7 puntos -2 de 6 tiros de campo, incluidos 2 de 5 triples, y 1 de 2 desde la línea de personal-, capturar 2 rebotes, ofrecer una asistencia y robar un balón en sus 16 minutos en pista con un +16 de valoración, el único registro positivo de los de Tennessee. Sin embargo, el también jugador de Dallas Sergio de Larrea continúa sin poder jugar por una lesión de rodilla.

La derrota, segunda seguida, deja a los de Dusty May en la décima posición del Oeste, la última de 'PlayIn', con un balance de 7-6, con dos triunfos de ventaja sobre Phoenix Suns. Los 'Cavs', por su parte, son séptimo en la Conferencia Este (7-7).

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