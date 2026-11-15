Chenoa defiende a Rosa López tras la polémica por el reencuentro de 'OT'

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Chenoa ha hablado sin tapujos sobre la polémica en torno al esperado reencuentro de los concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo' y ha salido en defensa de Rosa López tras sus declaraciones sobre la falta de reconocimiento que ha sentido. La cantante ha querido mostrar su comprensión hacia su compañera y ha defendido su derecho a expresar lo que piensa: "Ella sí tiene que expresarse, y se expresa, y yo creo que tiene todo el derecho de decir lo que quiera. Vamos, faltaría más. Es la ganadora de OT1", ha asegurado, restando importancia a la controversia: "Bueno, no pasa nada, de todas maneras".

Sobre la posibilidad de reunir de nuevo a los triunfitos con motivo del 25 aniversario del programa, Chenoa ha confirmado que se ha hablado mucho del tema, aunque no ha querido adelantar detalles: "Yo tengo tantas cosas que hacer, antes de sentarme en la mesa por Navidad, que no te puedo decir nada más que lo que tengo noviembre-diciembre*, ha explicado. Eso sí, considera que su presencia tendría todo el sentido: "Soy presentadora de OT, he sido concursante de OT". Además, ha reconocido que el formato ha sido fundamental en su vida: "A mí me lo ha dado todo".

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La artista también ha respondido a una pregunta sobre la posibilidad de escribir un libro contando su vida y repasando sus casi 30 años de trayectoria. Sin embargo, no parece estar entre sus prioridades: "No, no, no. Estoy centrada un poquito en vivir el presente. Y entonces, bueno, pues cada día que me levanto lo agradezco. Creo que es un lujo tener salud", ha confesado. Tampoco quiere hacer demasiados planes de futuro, ya que considera que vivimos en "un mundo un poco convulso" y prefiere disfrutar del momento.

En el terreno personal, la cantante ha asegurado que atraviesa una etapa de tranquilidad y felicidad: "Ay, bien, muy tranquilo. Nada, estoy bien", ha respondido al preguntarle por su corazón, reivindicando que también hay que hablar con naturalidad de los momentos en los que una está bien sin pareja: "Cuando uno está sola o está bien, pues también hay que decirlo", ha añadido entre risas.

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