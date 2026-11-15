Crónica del España - Inglaterra: 2-3

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España ha caído derrotada este domingo ante Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano (2-3), en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, un triunfo inglés con goles de Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White, en el que Mikel Oyarzabal y Nico Williams pusieron emoción, que relega a la 'Roja' a la segunda posición del Grupo 3 y acaba con el récord de 44 partidos oficiales sin perder.

Nada es eterno, y España volvió a perder un partido oficial 1329 días después. Lo hizo ante una Inglaterra notable que fue muy superior 11 contra 11 y que supo sufrir ante el empuje español en los tramos finales, con un jugador más tras la expulsión de Anderson y a solo un gol de distancia tras los goles de Oyarzabal y Nico Williams. La derrota también acaba con la racha de 12 partidos seguidos ganando y supone que España se juegue el pase a semifinales de la Liga de Naciones en un partido de vuelta lejos de territorio nacional.

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Un partido que se complicó para España en la primera hora de juego, en la que los pupilos de Thomas Tuchel fueron muy superiores a España y consiguieron una renta de tres goles con los tantos de Kane, Konsa y White. Posteriormente, la 'Roja' vendería cara la derrota con un arreón final con un jugador más y en el que Oyarzabal, desde los once metros, y Nico Williams recortaron distancias. De hecho, el meta inglés, James Trafford acabaría siendo el héroe con varias paradas salvadoras.

De la Fuente no quiso guardarse nada con Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal de inicio, además de estos dos, Mikel Merino en lugar de Fermín López y Marc Pubill por Pedro Porro completaban las novedades con respecto al once de Praga. Pero nada más arrancar el encuentro Inglaterra estaría a punto de abrir el marcado con un cabezazo de Jude Bellingham al que intervino de manera prodigiosa Unai Simón.

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Y es que el inicio de los ingleses sería notable, establecido en campo rival y sin dejar combinar a España, a la que le costaba superar la presión alta en la salida. De hecho, en una pérdida de la zaga Harry Kane estaría a centímetros de marcar y hacer bueno un dominio visitante que se prolongó hasta el ecuador de la primera mitad, con España sin siquiera acercarse a la meta de un inmaculado Trafford.

La otra mala noticia para la 'Roja' fue la lesión de Pubill, que abandonaría el césped antes de que se cumpliera el minuto 20, por Pedro Porro. Un cambio que asentó a España en el partido, con Zubimendi incrustado entre centrales y ambos carriles con altura. Así llegaría el primer remate de la campeona del mundo, con Porro como protagonista tras una jugada iniciada por banda izquierda por Cucurella. Aunque para la primera ocasión habría que esperar hasta el 36, con un intento de Lamine por encima del larguero.

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Y cuando mejor estaba España, un balón suelto en campo inglés acabó en botas de Anderson, que al primer toque dejó en una posición muy favorable a Harry Kane. El Balón de Oro recortó sobre Cubarsí, que lo derribó claramente y Turpin decretó penalti. Y desde los once metros el del Bayern no falló, pese a que Unai Simón acertó el lado. Se adelantaba así Inglaterra al filo del descanso para marcharse a vestuarios como virtual primera de grupo.

El segundo tiempo arrancaría con triple cambio de España: Fermín, Pedri y Huijsen al campo por Merino, Fabián y Cubarsí. Pero la reacción que tanto necesitaba España no llegó, y el segundo de Inglaterra subiría al marcador en el 53'. Un córner lanzado por Rice sería cabeceado al fondo de la red por Konsa, totalmente libre de marca. El partido se complicaría aun más menos de cinco minutos después con el tercero de White, asistido por Bellingham.

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Y cuando todo estaba en contra para España, el signo del partido cambiaría. Lamine Robó Quansah y cuando iba a definir en el mano a mano Anderson lo trabó. Turpin concedió la pena máxima, expulsó al del City y Oyarzabal recortó distancias con 25 minutos aun por delante. A España no le quedaba otra que ir a tumba abierta, y De la Fuente dio entrada a Nico Williams por Zubimendi, retrasando a Baena al doble pivote.

Cerca estarían del segundo Fermín y Baena, pero primero Trafford y luego la falta de puntería lo evitarían. Sí lo conseguiría el recién incorporado Nico Williams unos minutos después, tras una gran acción entre Fermín y Lamine. Y el propio extremo del Athletic se quedó cerca del empate con un disparo tras una acción individual. Inglaterra veía los fantasmas de Argentina, y Tuchel retiraba Kane del campo para dar entrada a Lewis-Skelly.

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España olía la sangre y Lamine y Cucurella hicieron intervenir a Trafford antes de que Tuchel aculara aun más a su equipo con los cambios de Calvert-Lewin, Spence y Burn por Bellingham, Gordon y White. Los cambios asentaron a Inglaterra, pero en el descuento Fermín y Laporte tendrían el empate de no ser por un salvador Trafford, que lo evitó con dos paradas de grandísima factura.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: ESPAÑA, 2 - INGLATERRA, 3. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

ESPAÑA: Simón; Pubill (Porro, min.20), Cubarsí (Huijsen, min.46), Laporte, Cucurella; Zubimendi (Nico Williams, min.72), Fabián (Pedri, min.46); Yamal, Merino (Fermín, min.46), Baena; y Oyarzabal.

INGLATERRA: Trafford; White (Burn, min.89), Quansah, Konsa, Hall; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham (Spence, min.83), Gordon (Calvert-Lewin, min.83); y Kane (Lewis-Skelly, min.78).

--GOLES:

0-1, min.45: Kane, de penanti.

0-2, min.53: Konsa.

0-3, min.57: White.

1-3, min.65: Oyarzabal, de penalti.

2-3, min.75: Nico Williams.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó a Cucurella (min.50), Lamine Yamal (min.58) y Baena (min.68) por parte de España, y a Rice (min.15) y Spence (min.67) en Inglaterra. Expulsó a Anderson (min.63) por roja directa.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano: 63.788 espectadores.