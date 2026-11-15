Activistas por la vivienda acampan en la plaza de Restauradores de Lisboa

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El Movimiento Acampada ha acordado este domingo mantenerse en la plaza de Restauradores de Lisboa hasta el próximo sábado para reivindicar el derecho a la vivienda después de ocupar esta céntrica plaza lisboeta el sábado, al terminar una manifestación.

El objetivo es mantenerse en la plaza hasta la manifestación convocada por el principal sindicato portugués, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP), para protestar por el incremento del coste de la vida.

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La marcha del próximo sábado terminará frente a la sede de la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral luso, y pretenden instalar allí las tiendas.

A última hora de este domingo había ya 38 tiendas de campaña montadas en la plaza de Restauradores después de los varios desalojos de la acampada levantada en la plaza de Rossio lisboeta en las últimas semanas.