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Los países del Golfo condenan el ataque de Israel contra un hospital en el sur de Gaza

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El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ha expresado este viernes su condena del ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra un hospital en el sur de la Franja de Gaza, que ha dejado al menos siete muertos y más de 25 heridos, además de daños materiales en el Complejo Médico Naser.

En un comunicado, el secretario de la organización, Jasem Albudaiwi, ha subrayado que los ataques contra hospitales e instalaciones sanitarias "constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario".

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De esta forma recuerda que estos ataques contra el Complejo Médico Naser se suma a "las continuas violaciones cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza".

"Poner en peligro a los pacientes, los heridos y el personal sanitario, así como socavar la capacidad de los centros de salud para prestar sus servicios, agrava el sufrimiento del pueblo palestino", ha denunciado, añadiendo que los continuos ataques exigen una posición internacional firme para poner fin a estas violaciones y garantizar que los responsables rindan cuentas.

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De esta forma, los países del Golfo han reclamado a la comunidad internacional "asumir sus responsabilidades y adoptar medidas eficaces para detener los ataques israelíes y garantizar la protección de la población civil" en Gaza, incidiendo igualmente en el acceso humanitario a la Franja.

El Ejército de Israel reivindicó la autoría del atentado y aseguró que el objetivo eran presuntos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) presentes en las instalaciones, algo que fue inmediatamente rechazado por el grupo islamista palestino, que acusó a las tropas israelíes de perpetrar "un nuevo crimen de guerra.

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