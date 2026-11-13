La AIE calcula un excedente de petróleo en el mercado global en el cuarto trimestre

Guardar

París, 13 nov (EFE).- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que el mercado global del petróleo presentará un excedente durante el cuarto trimestre gracias a la rápida recuperación, aunque todavía parcial, de las exportaciones de crudo del golfo Pérsico, y al aumento de la extracción en los grandes productores en América.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este viernes, la AIE considera que la contracción de la oferta, que fue muy considerable desde el comienzo de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, va a seguir ralentizándose y volverá a estar por encima de los niveles de 2025 por primera vez desde la crisis a partir del próximo mes de marzo.

PUBLICIDAD

Lo más significativo es que, respecto a sus estimaciones del mes pasado, la organización que reúne a los principales países consumidores de energía revisa al alza en 920.000 barriles diarios sus previsiones sobre la oferta mundial de petróleo para este año, para dejarla en 101,6 millones de barriles diarios (mb/d).

La razón es que en octubre por segundo mes consecutivo los productores sacaron al mercado más petróleo, en concreto 2,3 mb/d más que en septiembre, de forma que en ese periodo el incremento ha sido de 5,3 mb/d.

Eso ha permitido reducir una parte de las pérdidas medias de 8 mb/d que se habían constatado entre marzo y septiembre, sobre todo porque las exportaciones de los países del golfo Pérsico (excluyendo a Omán) aumentaron en octubre hasta 18,4 mb/d, lo que sigue significando un 26 % menos que el volumen anterior a la guerra.

PUBLICIDAD

A partir de ahí, los autores del informe han corregido sus expectativas al alza para el cuarto trimestre y ahora creen que saldrán al mercado 3,3 mb/d menos que en el mismo periodo del pasado año, y que en el conjunto del año el descenso será menor de lo anticipado anteriormente, en concreto de 4,8 mb/d, si se compara con 2025.

En la práctica, las pérdidas de producción de los países del golfo Pérsico por las dificultades para sacar el petróleo por el estrecho de Ormuz están siendo parcialmente compensadas por el 'quinteto americano' de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Guyana, que van a incrementar sus bombeos en 1,6 mb/d este año.

PUBLICIDAD

Para 2027, la AIE estima que la oferta acelerará el ritmo de recuperación con 6,6 mb/d adicionales, hasta 108,1 mb/d, y eso gracias esencialmente al petróleo del golfo Pérsico (5,3 mb/d más), pero también a un nuevo incremento de las aportaciones del 'quinteto americano', de 1,1 mb/d.

Por el lado de la demanda, la principal preocupación sigue siendo la escasez de suministros de algunos productos refinados, en particular de gasóleo, en lo que pesan las pérdidas de exportaciones del golfo Pérsico y los repetidos ataques ucranianos a las infraestructuras energéticas de Rusia, lo que sigue limitando el suministro de los mercados internacionales.

PUBLICIDAD

No obstante, la disminución de la demanda respecto a 2025 está ralentizándose, y de los 5 mb/d en el segundo trimestre y de los 3,8 mb/d en el tercero se pasará a 2,7 mb/d en el cuarto (2,7 mb/d para el conjunto del año), según la agencia.

Y en 2027, ese movimiento debería continuar, de forma que en marzo se superará el nivel precrisis y en el conjunto del ejercicio el alza será de 2 mb/d, hasta 104,3 mb/d.

Los autores del informe señalan que en octubre las reservas de petróleo aumentaron por primera vez desde junio en 52 mb (equivalente a 1,7 mb/d) por el crudo que estaba en los petroleros que navegaban por los océanos, gracias a los que habían podido salir del golfo Pérsico.

PUBLICIDAD

No obstante, las reservas en tierra siguieron menguando y estaban al nivel más bajo desde 2016.

La AIE considera que la salida acelerada al mercado durante los próximos meses del petróleo de las reservas estratégicas a la que se han comprometido sus países miembros debería servir de "puente fundamental" para cubrir el déficit de suministro hasta que se recupere la actividad en las refinerías y la producción de derivados. EFE

PUBLICIDAD