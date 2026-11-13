El Meiac de Badajoz muestra una selección de obras de autores contemporáneos cedidas por el galerista Ángel Romero

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El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz muestra desde este viernes, día 13, una colección de 81 obras de 28 artistas contemporáneos que han sido donadas por la Galería de Arte Ángel Romero.

Desde 1985, dicha galería se ha marcado como objetivo la promoción y exposición de jóvenes creadores que han renovado el panorama artístico español desde la década de los 80, como ha explicado el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, en un acto celebrado en el museo acompañado por el galerista Ángel Romero, y la directora del propio centro museístico.

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Varios de los artistas integrados en la muestra, entre los que se encuentran Elena Blasco, Santiago Rodríguez del Hoyo o Manuel Rufo, han estado presentes en la presentación de esta exposición de jóvenes creadores, portadores de nuevos lenguajes y nuevas propuestas, que presenta una apuesta decidida por la renovación del panorama artístico de España desde la Transición.

Ángel Romero apostó desde el inicio por el compromiso con la emergencia artística del momento, asumiendo los riesgos económicos que esto conllevaba, en un tiempo en que la sociedad española estaba aún empezando a normalizar la presencia del arte contemporáneo como un bien cultural y patrimonial.

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Entre las principales aportaciones de esta galería al panorama artístico nacional, destacan su compromiso con el arte latinoamericano del momento, sirviendo como plataforma en España para artistas originarios de países como Cuba, Colombia o Uruguay.

De hecho, el propio Meiac, con motivo de su inauguración en 1995, adquirió a esta galería diversas obras de autores iberoamericanos como Los Carpinteros, José Bedia o Carlos Capelán para su Colección Iberoamericana.

PRIMERA DONACIÓN AL MEIAC EN 2020

Ángel Romero Muñoz, nacido en Peñalsordo (Cáceres), población con la que sigue muy vinculado, es el propietario de la galería a la que dio nombre y que está situada en el madrileño Barrio de las Letras junto al llamado Triángulo del Arte.

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En 2020, ofreció una primera donación al Meiac de varias obras de los fondos que custodiaba. Desde entonces hasta hoy han sido varios ofrecimientos más que, en total, comprenden 81 obras de 28 autores distintos, nacionales e internacionales, de "excelente" currículum artístico, según indica en nota de prensa el Ejecutivo regional.

En las obras donadas que ahora se pueden ver en esta exposición y que ocupan dos plantas del Meiac se puede apreciar que Ángel Romero ha promovido el arte con una visión abierta con una colección de obras y autores muy diversos que emplean variadas técnicas y lenguajes.

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Así, en esta colección se pueden encontrar artistas que trabajan el arte conceptual, como Concha Jerez, Antoni Socias o el rompedor Santiago Sierra; practicantes de la abstracción como Carlos León, Santiago Rodríguez del Hoyo o Florentino Díaz; integrantes de la llamada 'Nueva Escultura Vasca', como Ángel Bados y Txomin Badiola; artistas de la figuración de influencia pop, como Manuel Rufo, Alonso Mateo o Isaac Montoya; fotografías de Ciuco Gutiérrez; dibujos de Elena Blasco o Bernardí Roig; esculturas de Federico Uribe o Miguel Ángel Blanco.

La muestra también incluye obras de artistas latinoamericanos como el uruguayo Carlos Capelán, los colombianos Gloria Herazo y Federico Uribe o los cubanos Carlos Quintana, Alonso Mateo o Ibrahim Miranda, entre otros.

Esos artistas, tanto los españoles como los sudamericanos, eran por entonces jóvenes promesas con una interesante carrera aún por desarrollar y que pudieron hacerlo gracias a sus comienzos bajo el paraguas de la galería que les brindó sus primeras oportunidades. Muchos han conseguido becas y premios, llegando incluso algunos a recibir el Premio Velázquez a las Artes Plásticas, el Premio Nacional de Artes Plásticas o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

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Como muestra de agradecimiento a su generosidad, el Meiac organiza esta exposición que se puede ver hasta el 29 de marzo, que ocupa dos plantas del museo y con la que se pretende ofrecer una visión global del arte español de las últimas décadas del siglo pasado que ha podido verse en muestras como ARCO-Madrid desde 1986 o en otras como las prestigiosas ferias de arte internacionales de Los Ángeles, Estocolmo o la Kunstrai de Ámsterdam.

Txomin Badiola, Ángel Bados, Miguel Ángel Blanco, Elena Blasco, Carlos Capelán, Florentino Diaz, Gustavo Díaz Sosa, José Emilio Fuentes Fonseca, Javier Garcés, Ignacio Goitia, Ciuco Gutiérrez, Gloria Herazo, Concha Jerez, Carlos León, Alonso Mateo, Ibrahim Miranda, Isaac Montoya, David Murcia, Carlos Quintana, Santiago Rodríguez del Hoyo, Bernardí Roig, Manuel Rufo, Manuel Saiz, Santiago Sierra, Antoni Socias y Federico Uribe con los artistas que conforman esta muestra.

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