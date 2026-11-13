El Festival de Huelva recorre en imágenes los cinco primeros años de los Premios Carmen

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El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha inaugurado este viernes en el Espacio Santa Fe la exposición fotográfica 'Cinco años de la Academia de Cine de Andalucía'. Huelva es la primera parada de una muestra que viajará a otras ciudades y que recorre las cinco primeras ediciones de los Premios Carmen a través de sus galas, sus homenajes y los profesionales que han recibido sus galardones.

Según han indicado el festival en una nota de prensa, tras la inauguración, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recorrido la exposición acompañado por Patrick Criado y Amaia Salamanca. Ambos intérpretes recibirán esta noche los Premios Luz en la Gala Inaugural de la 52 edición del Festival de Huelva.

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Las fotografías abarcan desde la primera gala de los Premios Carmen, celebrada en Málaga en 2022, hasta la más reciente, en Granada en 2026, y acercan al público el trabajo de los profesionales de las más de veinte categorías técnicas y creativas que distinguen estos galardones. Entre las imágenes se encuentran las de la edición celebrada en Huelva en 2024, el año en que el Festival de Cine Iberoamericano cumplió medio siglo.

Durante el acto inaugural, conducido por la periodista Rocío Morueta, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado que "esta gran exposición es la antesala de la 52 edición del festival decano de Andalucía". La consejera ha recordado las raíces históricas que unen a Andalucía con Iberoamérica y ha señalado que Huelva es "el gran exponente" de esa "ida y vuelta cultural".

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Del Pozo ha reconocido el trabajo de Manuel H. Martín al frente del Festival y de Marta Velasco en la Academia de Cine de Andalucía, una institución "joven pero sobradamente acreditada". La consejera ha valorado que la muestra vaya a recorrer otras ciudades para dar a conocer lo que la Academia ha conseguido en estos cinco años: "La cultura nos ayuda a unirnos y a conocernos a los andaluces".

Por otro lado, el concejal delegado de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha celebrado la incorporación del Espacio Santa Fe a la programación del certamen. "Tenemos aquí un nuevo centro cultural maravilloso, que acoge ahora esta magnífica exposición", ha manifestado.

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Molina ha recordado el esfuerzo que supuso para la ciudad acoger la gala de los Premios Carmen en 2024, de la que conserva "un recuerdo extraordinario", y ha reivindicado el lugar que ocupa el certamen onubense. "El festival lo hemos vuelto a colocar donde le corresponde", ha remarcado.

Para la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, las fotografías de aquella gala tienen "un valor especial". "Ha sido muy emocionante ver esta exposición montada. Huelva siempre nos ha acogido muy bien. Recordamos con enorme cariño la entrega aquí de los Premios Carmen en el 50 aniversario de este Festival", ha expresado.

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Velasco ha explicado que abrir al público esta memoria fotográfica responde a "una aspiración de la institución". "Uno de nuestros retos es sacar la Academia a la calle, que la gente sepa qué es lo que hacemos, y con esta exposición conseguimos un poco eso".

La presidenta ha defendido también la vocación de la Academia de representar a quienes trabajan en los distintos oficios del audiovisual andaluz. "La Academia está para acoger a todo el sector, que todo el mundo se sienta representado", ha comentado.

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El director del Festival de Huelva, Manuel H. Martín, ha recordado que la iniciativa nació de una propuesta del certamen a la Academia. Para Martín, el festival más veterano de Andalucía era "un buen lugar para comenzar con esta exposición". El director ha mostrado su satisfacción por ver la muestra en el Espacio Santa Fe y ha adelantado que "desde Huelva irá a otras ciudades".

La exposición podrá visitarse del 14 al 20 de noviembre en el Espacio Santa Fe (paseo de Santa Fe, 11), de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas.