Xi Jinping advierte de que China "nunca dará cabida" al separatismo en Taiwán

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El presidente de China, Xi Jinping, ha advertido este jueves de que Pekín "nunca dará cabida" para ningún tipo de actividad separatista en favor de la "independencia de Taiwán", reafirmando que la "reunificación completa de la patria" constituye una "misión histórica inquebrantable" que se logrará de forma inevitable.

Durante su discurso con motivo de la conmemoración del 160 aniversario del nacimiento del líder Sun Yat Sen, recogido por la agencia oficial de noticias china Xinhua, Xi ha subrayado que resolver la cuestión de Taiwán es "la aspiración común de todos los hijos e hijas de China" y un requisito indispensable para culminar el "gran rejuvenecimiento de la nación".

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El mandatario chino ha asegurado que los ciudadanos a ambos lados del estrecho de Taiwán forman "una familia unida por la sangre", por lo que ha defendido que cualquier desacuerdo puede superarse mediante el diálogo tranquilo, ya que, a su juicio "ningún conflicto o desacuerdo es insuperable". En este sentido, ha reiterado la adhesión de Pekín a la política de "reunificación pacífica" bajo la fórmula de "un país, dos sistemas".

"Sobre la base del principio de una sola China y el Consenso de 1992, estamos dispuestos a llevar a cabo diálogos y consultas con personas perspicaces de todos los sectores de Taiwán sobre las relaciones entre ambos lados del estrecho y la reunificación nacional", ha manifestado Xi, garantizando que el Gobierno chino tendrá "plenamente en cuenta las realidades de Taiwán y los intereses y sentimientos" de su población.

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No obstante, el jefe de Estado ha instado a todos los ciudadanos chinos, tanto dentro como fuera del país, a "unir fuerzas para oponerse a las fuerzas separatistas", enfatizando que "la tendencia histórica es imparable". "La reunificación completa de la patria debe lograrse y sin duda se logrará", ha sentenciado.

En su intervención, Xi ha reivindicado la figura de Sun Yat Sen como un firme defensor de la unidad nacional que se opuso a cualquier intento de dividir el país. Asimismo, ha asegurado que el Partido Comunista de China (PCCh) es el "heredero más fiel" de su legado y ha llamado a proseguir con el proceso de modernización del país bajo la dirección centralizada del partido.

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