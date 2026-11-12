Agencias

Un muerto y un herido en un tiroteo tras una discusión en una cafetería en el suroeste de Alemania

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Una persona ha muerto y otra ha resultado herida en un tiroteo registrado este miércoles por la noche en una cafetería del centro de Mannheim, en el suroeste de Alemania, según han informado las autoridades policiales.

Las primeras pesquisas apuntan a que el incidente se desencadenó durante una discusión en el interior del establecimiento, momento en el que uno de los implicados sacó un arma de fuego y disparó contra otra persona.

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Tras el suceso, el presunto autor abandonó el local emprendió a la huida a pie. Sin embargo, los agentes consiguieron localizarlo poco después. Durante la intervención policial se produjeron disparos por parte de los efectivos que finalmente lograron detener al sospechoso.

Tanto el detenido como la persona que sobrevivió al tiroteo han sido atendidos por los servicios médicos. Por el momento, la Policía no ha precisado el alcance de las lesiones de ambos ni ha facilitado más información sobre las circunstancias del suceso.

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