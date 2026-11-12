Telefónica gana 464 millones hasta septiembre tras reducir el impacto de Hispanoamérica

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Madrid, 12 nov (EFE).- Telefónica ganó 464 millones de euros hasta septiembre, frente a las pérdidas de 1.080 millones en el mismo periodo de 2025, tras reducirse el impacto negativo de las inversiones en Latinoamérica y después de crecer en ingresos, según ha informado la compañía este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado neto de las operaciones continuadas, que recoge los negocios que mantiene el grupo, ascendió a 1.333 millones, un 21,6 % más que en el mismo periodo de 2025; mientras que los negocios en discontinuación -los vendidos o en proceso de venta en Hispanoamérica-, registraron unas pérdidas netas de 870 millones, un 60 % menos.

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Su facturación hasta septiembre creció un 2,8 %, hasta 24.825 millones; mientras que la deuda financiera se quedó en 25.186, un 10,8 % menos.