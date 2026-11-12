SFDK inicia el rodaje de su primer documental y estrena 'Salto de Fe' entre "lágrimas en el estudio" con la hija de Zatu

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El grupo sevillano de rap SFDK, compuesto por Zatu (Saturnino Rey) y Acción Sánchez (Óscar Sánchez), ha anunciado la producción de su primer documental, dando así el salto a la gran pantalla. El rodaje de esta cinta ha arrancado coincidiendo con la celebración de su primera 'listening party' en el Cartuja Center de Sevilla, enmarcada dentro de la programación del Festival de Cine Europeo de Sevilla, con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, 'Salto de Fe', que verá la luz este viernes, 13 de noviembre. Se trata de un trabajo en el que participa por primera vez en una de sus canciones la hija de Zatu, Ana Rey, una grabación en la que hubo "lágrimas en el estudio".

Así lo han desvelado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que han explicado que se han lanzado a organizar este evento no solo por la publicación del disco, sino también por el momento profesional que atraviesan. "Ahora han surgido estas nuevas fiestas de escucha y para nosotros es algo motivador, porque nunca antes le habíamos enseñado un disco a la gente antes de que saliera", han señalado, añadiendo que tenían ganas de probar ese formato "más por los tiempos que corren que porque el disco tenga algo que no sean buenas canciones".

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Respecto a este undécimo trabajo discográfico, Óscar ha apuntado que el álbum guarda un "equilibrio" entre el sonido clásico de SFDK, con "un toquecillo que ya hemos tocado durante toda nuestra carrera", y nuevas sonoridades con "inventos míos que no hace nadie, intentando refrescar algunos conceptos". "La mitad del disco está refrescado y, respecto a la otra mitad, creo que el fan de ese SFDK de siempre lo va a aceptar con ganas y con cariño", ha apostillado.

En este contexto, Zatu ha señalado que, "en los tiempos que corren, parece que todo se juega a una sola carta y que si no hay una respuesta rápida no sirve, pero a nosotros eso nos da igual". Según ha explicado, la gestación de este álbum "ha consistido sobre todo en volver a encontrarnos como dos colegas que se juntan simplemente para hacer música y, cuando ya tenemos muchas canciones, decimos: bueno, esto es un disco, ¿cómo lo llamamos?".

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Así, el rapero sevillano ha subrayado que el título 'Salto de Fe' refleja "más que el propio disco, toda nuestra vida", marcada por el hecho de haberse dedicado "a una industria que no era industria, porque en los años 90 no había discográficas ni nada especializado en la música rap". "Hoy en día, el salto de fe consiste en que no tenemos otros grupos de rap por delante en los que podamos fijarnos para ver cómo han hecho esta trayectoria o cómo se mueven unos raperos con 50 años por la vida; por tanto, seguimos abriendo camino", ha concluido.

Con respecto a 'Salto de Fe', el grupo ha detallado que el disco, compuesto por 18 temas, incluye ocho colaboraciones con diferentes artistas: Andreas Lutz (O'Funk'illo) en 'Nieve de verano', Cráneo en 'El tándem', Ana Rey en 'Juégala', Vera GRV en 'Jaula dorada', Rozalén en 'Profunda pena', Fyahbwoy y Legendario en '¡Ay, ay, ay!', La Pantera en 'Lugares comunes' y Al Safir en 'Al pie'.

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ZATU DESTACA "EL RESPETO Y LA AMISTAD ENTRE UN PADRE Y UNA HIJA" EN SU PRIMERA CANCIÓN JUNTOS

Sobre el tema grabado junto a su hija, Ana Rey, Zatu ha reconocido que no sabe "ni siquiera ponerlo en palabras" porque resultó "muy emocionante y muy emotivo, con lágrimas en el estudio". En este sentido, ha explicado la estrecha relación artística y personal que une a la joven con Acción Sánchez, a quien considera su tío desde que nació y con quien ya venía trabajando en el estudio antes de que él mismo lo supiera.

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"Yo me enteré tarde; empezaron a trabajarla días antes y, al juntarnos en el estudio, Ana y Óscar ya tenían una idea avanzada. En cuanto me la mostraron me fascinó; me engañaron bien porque me encantó esa música", ha relatado el rapero, quien ha añadido que después padre e hija abordaron la letra desde aquello que sentían que debía definir su primera canción juntos: "el respeto y la amistad entre un padre y una hija".

Durante la 'listening party', ambos han estrenado el videoclip del tema principal ('focus track') elegido para presentar 'Salto de Fe'. Según han detallado, se decantaron por esta canción por su "energía", explicando que, aunque la mayor parte del disco se grabó en 2025, venían componiendo temas desde antes y en las primeras sesiones suele aflorar siempre su faceta más melancólica.

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"En las primeras canciones siempre saco la parte que más me duele y la más triste; tras grabar una de ese corte el 30 de diciembre, nos juntamos el 2 de enero con la idea de hacer una con energía para empezar el año y quedó justo como queríamos", ha relatado Zatu. El artista ha subrayado que el corte "representa mucho a SFDK" y refleja la conexión directa con su público: "Tenemos una legión tan grande que nuestras letras, aparte de hablarle al mundo, le hablan mucho a nuestra gente, con ese mensaje de que volvemos y ahí vamos otra vez".

UNOS INICIOS "DUROS" EN LOS QUE "LA GENTE SE MOFABA"

Rememorando sus inicios, ambos han reconocido que el comienzo de su carrera fue "duro", ya que el rap era un género minoritario a finales de los años 80 y principios de los 90 y "la gente se mofaba un poco". "Nos llamaban locos, pero creímos en esta música, creímos en nuestro proyecto y tiramos para adelante sin ver el horizonte ni tierra al fondo, sabiendo en nuestro interior que era el camino que debíamos seguir pese a la poca infraestructura y cobertura que existía entonces", han explicado. En este sentido, han subrayado que esa escena "la hemos construido nosotros y otros compañeros a lo largo de estos años, porque no había manera de avanzar si no era uno mismo quien se construía la casa".

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Con respecto a Andalucía, Zatu ha destacado que de su tierra le inspira especialmente cómo "el clima hace a las personas". "Nuestro rap y el de todos los que veníamos de Sevilla tenía algo característico por nuestra manera de ser como andaluces; aquí hay muchos meses de sol en la calle y eso siempre ha marcado nuestra música", ha señalado.

No obstante, el rapero ha admitido que "tal vez en los primeros discos nos costó más encontrarlo, porque estábamos intentando imitar un sonido nuevo que llegaba de Estados Unidos, pero a partir del tercer álbum empezamos a dar con nuestra propia forma de hacer rap desde Sevilla, con nuestras circunstancias y vivencias, y así hasta hoy".

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UN NUEVO DOCUMENTAL PARA DESCUBRIR LA HISTORIA DE SFDK

En cuanto a los proyectos que les quedan por emprender en su carrera, ambos han asegurado que siguen "maquinando algo, porque siempre estamos maquinando algo", entre los que destaca su primer documental, un formato inédito hasta ahora en su trayectoria. Aunque todavía no cuenta con fecha de estreno, el rodaje arrancó el mismo día de la 'listening party' y, más allá de seguir la actualidad de la formación, repasará el recorrido del grupo a través de distintas etapas sociales y culturales.

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Por último, Óscar ha definido la cita en el Cartuja Center Cite para presentar su álbum recurriendo al título de 'Donde lo puedan ver', su canción favorita del nuevo trabajo porque "representa todo el disco", junto a otro tema que "de momento no sale en este álbum, pero va a salir". Por su parte, Zatu ha elegido 'Por el momento', una pieza que habla de "poner el corazón donde lo puedan ver". "Que no seas un hijo de puta; en estos tiempos que corren, sé lo que quieras, pero mira un poquito por los demás y por la gente de tu alrededor", ha concluido.