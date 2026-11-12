Bagdad alerta de mensajes para incitar violencia sectaria tras asesinato de un exdiputado

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Bagdad, 12 nov (EFE).- El Gobierno iraquí advirtió este jueves contra "mensajes" para incitar la discordia y la violencia sectaria entre los chiíes y suníes de Irak tras el reciente asesinato en Beirut del exdiputado suní iraquí Ahmed al Aluani, conocido por sus duras críticas contra la influencia de Irán en el país árabe y las actividades de los grupos armados iraquíes alineados con Teherán.

"Lamentamos profundamente los intentos de instrumentalizar este crimen para incitar a la violencia sectaria y promover el discurso de odio y la incitación a la violencia, lo cual perjudica el tejido social y amenaza la paz civil", dijo el departamento de prensa de los organismos de seguridad de Irak en un comunicado.

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Aludía a decenas de mensajes que circularon en las redes después de que se anunciara el martes el asesinato de Al Aluani, en los que se señalaba a grupos chiíes alineados con Irán, o a la Guardia Revolucionaria iraní, de estar detrás del crimen en represalia por las posturas políticas del exdiputado.

Irak cuenta con una población de unos 48 millones de habitantes, entre los que hay minorías -cristiana, caldea y azedí-, si bien más del 65 % de ellos pertenecen a la rama chií del islam, mientras un 35 % son suníes.

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Los suníes, otra rama del islam a la que pertenecía Sadam Husein, gobernaba el país hasta la invasión estadounidense de 2003, cuando fue derrocado el régimen del exdictador. Desde entonces los chiíes, en su mayoría alineados con Irán, controlan la mayor parte de las instituciones y la vida política.

"Subrayamos que tales prácticas son totalmente inaceptables y no podemos permitir que este crimen se utilice como instrumento para sembrar la división y la discordia entre el pueblo iraquí", añadió en el comunicado de la llamada "Célula de Información de la Seguridad", que reúne a las fuerzas de la Policía y el Ejército de Irak.

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El cuerpo sin vida de Al Aluani fue encontrado el pasado martes en un apartamento de un edificio residencial de Beirut, en circunstancias misteriosas, pocos días luego de haber llegado y desaparecido en la capital libanesa.

Según fuentes oficiales y diversos medios iraquíes y árabes, desapareció horas después de haber llegado a Beirut, y su cadáver fue hallado por las fuerzas de seguridad libanesas después de que "los vecinos del inmueble alertaran a la policía por un fuerte olor que emanaba del duodécimo piso".

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Al Aluani, que era una figura política altamente polarizante en Irak, acusaba frecuentemente a Irán de intromisión en los asuntos iraquíes y marginar de forma sistemática a la minoría suní.

En sus últimas intervenciones mediáticas defendía firmemente la política del Ejecutivo iraquí de desarmar a las milicias chiíes alineadas con Irán. EFE