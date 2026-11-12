Robert Macfarlane, Premio Biophilia de Humanidades y Ciencias Sociales Ambientales

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Robert Macfarlane ha recibido el Premio Biophilia de Humanidades y Ciencias Sociales Ambientales de la Fundación BBVA por difundir a escala global una redefinición de la naturaleza que dota de personalidad jurídica a entidades como ríos, montañas y bosques.

El catedrático de la Universidad de Cambridge "ha reconfigurado la comprensión pública del mundo natural", expandiendo tanto la consideración ética como la protección jurídica a todas las formas de vida en el planeta, a través de una "prosa evocadora" que ha alcanzado a una audiencia internacional masiva, según resalta el jurado.

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Sus libros, traducidos a más de 30 idiomas, han transformado el conocimiento científico en narrativas de amplio impacto que promueven conceptos como el "tiempo profundo", la necesidad de desplegar nuestro horizonte de responsabilidades morales a largo plazo, para convertirnos en "buenos ancestros" de las generaciones futuras.

El jurado ha destacado también su labor educativa para recuperar "los vocabularios perdidos del paisaje" con el objetivo de alfabetizar a la sociedad en la comprensión y apreciación de la naturaleza, activando así su compromiso con la protección de todas las formas de vida en el contexto de la emergencia climática y la crisis de biodiversidad.

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El Premio Biophilia, dotado con 100.000 euros, reconoce aportaciones que contribuyan a repensar la relación de los humanos con la naturaleza desde las disciplinas humanísticas, las ciencias sociales y la comunicación.

Este año el galardón ha pasado a integrarse en la XXI edición de los Premios Biodiversidad Fundación BBVA, cuya dotación global asciende a 1.300.000 euros tras ampliar su número de categorías de cuatro a siete.