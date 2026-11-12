12/11/2026 Segittur e ICEX organizan esta semana jornadas 'travel tech' en EEUU y República Dominicana con 10 empresas españolas. Segittur e ICEX España Exportación e Inversiones organizan esta semana jornadas 'travel tech' en Estados Unidos y la República Dominicana con la participación de diez empresas españolas, bajo el objetivo de impulsar su internacionalización y abrir nuevas oportunidades de negocio en estos dos mercados. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA SEGITTUR

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Segittur e ICEX España Exportación e Inversiones organizan esta semana jornadas 'travel tech' en Estados Unidos y la República Dominicana con la participación de diez empresas españolas, bajo el objetivo de impulsar su internacionalización y abrir nuevas oportunidades de negocio en estos dos mercados.

Entre las empresas españolas participantes se incluyen Central de Reservas, Beditas Dos Espacios, Destinno, Maarlab, MAHS Aviation, Navlines, OK Located, Smartvel, Visionar Hospitality y Zafiro, según un comunicado.

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Las mismas firmas tendrán la oportunidad de presentar sus soluciones tecnológicas y conectar con los principales actores del ecosistema turístico de ambos países.

El programa ha combinado mesas redondas sobre destinos turísticos inteligentes, transformación digital, movilidad e inteligencia artificial, con reuniones B2B y sesiones de networking para identificar oportunidades concretas de colaboración entre empresas españolas y estadounidenses.

En el contexto de la jornada está prevista una sesión sobre financiación multilateral y proyectos de sostenible, en la que participarán la CAF, el BID y el Banco Mundial.