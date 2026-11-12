Las empresas españolas siguen apostando por EEUU pese a la incertidumbre geopolítica, según Santander

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Las empresas españolas mantienen su visión de Estados Unidos como uno de los mercados con mayores oportunidades a la hora de crecer internacionalmente, a pesar de la incertidumbre geopolítica y comercial, según se desprende de un barómetro elaborado por Banco Santander.

La entidad financiera ha realizado un estudio consultando a 6.000 empresas de nueve mercados, de las cuales unas 1.000 son españolas.

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Estados Unidos y Reino Unido encabezan los mercados en los que las empresas españolas ya internacionalizadas identifican mayores oportunidades de crecimiento durante los próximos doce meses, ambos con un 17%. Les siguen Alemania (15%), Portugal (14%) y Francia (13%).

El atractivo del mercado estadounidense es especialmente significativo entre las empresas de menos de 250 empleados que ya operan internacionalmente. Para ellas, Estados Unidos se sitúa en solitario como el primer mercado de crecimiento, señalado por el 18,8%, por delante de Reino Unido (18%), Portugal (17,2%), Alemania (14,8%) y Francia (14,1%).

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El 52% de las empresas españolas que todavía no operan en el exterior contempla expandirse internacionalmente durante los próximos tres años, frente al 48% de la media europea. El porcentaje aumenta hasta el 61% entre las empresas españolas de entre 50 y 249 empleados.

Respecto a las perspectivas de crecimiento, el 66% de las empresas españolas ya internacionalizadas espera aumentar su facturación durante los próximos 12 meses, frente al 54% de aquellas que aspiran a salir al exterior y el 45% de las que mantienen exclusivamente actividad doméstica.

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China es el país que las empresas españolas identifican con mayor frecuencia como su principal amenaza competitiva exterior para los próximos tres años, con un 23%, por delante de los países de Europa occidental (18%) y Estados Unidos (11%). Entre las empresas que ya compiten fuera de España, el 31% señala a China como su principal amenaza, más del doble que Estados Unidos (14%).