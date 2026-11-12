Red Iberoamericana de Protección de Datos establece que publicar datos en Internet no basta para autorizar su uso en IA

Guardar

La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) ha aprobado por unanimidad los 'Estándares iberoamericanos sobre el uso de datos personales en sistemas de inteligencia artificial', que establecen que los datos personales disponibles en Internet no pueden utilizarse para entrenar sistemas de Inteligencia Artificial (IA) por el mero hecho de ser públicos, sino que se requiere una base jurídica adecuada y tener en cuenta lo que las personas podían esperar razonablemente al publicarlos.

Según ha informado este jueves la Agencia Española de Protección de Datos, que ostenta de forma permanente la secretaría de la RIPD, los nuevos estándares ofrecen un marco especializado y transversal, dirigido a autoridades, legisladores, empresas y administraciones.

PUBLICIDAD

La Agencia ha concretado que una de las cuestiones abordadas por los estándares es la protección de los datos personales inferidos por sistemas de IA.

"Las inferencias, predicciones y perfiles pueden constituir datos personales cuando se refieren a personas identificadas o identificables, y su utilización debe tener en cuenta el grado de incertidumbre asociado, sin atribuirles una certeza superior a la justificada", ha explicado.

Además, ha añadido que cuando un sistema deduce aspectos de salud, ideología u orientación sexual a partir de datos aparentemente neutros, se aplica la protección reforzada de los datos sensibles.

Respecto a la transparencia, la Red establece que la mera indicación de que se utiliza IA no cumple necesariamente con el deber de informar. Así, las organizaciones deben explicar en lenguaje comprensible para qué emplean el sistema, qué papel desempeña y qué consecuencias puede tener, sin que el secreto empresarial justifique eludir ese derecho.

PUBLICIDAD

El texto refuerza igualmente los derechos frente a los modelos ya entrenados. Las personas deben tener la opción de saber si sus datos se han utilizado en un sistema de IA y, en caso de decisiones automatizadas, de impugnar sus conclusiones, exigir una intervención humana real y ejercer los derechos que les correspondan.

Además, si quien revisa una decisión se limita a refrendar lo que propone la IA, no existe intervención humana efectiva a estos efectos.

Adicionalmente, el documento recoge que cuando un modelo no permita suprimir plenamente los datos personales, la organización debe justificarlo, informar a la persona y adoptar medidas como excluir dichos datos de futuros entrenamientos.

Además, los Estándares declaran incompatibles con la protección de datos los sistemas de IA destinados a manipular de forma engañosa, explotar la vulnerabilidad de las personas o puntuarlas socialmente de manera discriminatoria.

Por otra parte, los Estándares determinan las responsabilidades de los distintos actores que intervienen en el desarrollo y utilización de sistemas de IA.

La utilización de datos personales de clientes por un proveedor para entrenar o mejorar sus propios modelos requiere una habilitación jurídica adecuada y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Asimismo, quien utiliza sistemas de IA de terceros sigue siendo responsable de los tratamientos cuyos fines y medios esenciales determina, aunque no haya desarrollado ni entrenado el modelo.

El documento incluye, además, pautas específicas para la IA generativa y agéntica, la biometría, el reconocimiento de emociones y los neurodatos, y destaca la importancia de la protección de datos desde el diseño, la gobernanza, la calidad de los datos, la supervisión humana y la evaluación y gestión de los riesgos, con medidas adaptadas a las características de cada tratamiento.

PUBLICIDAD