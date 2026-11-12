Planta de pediatría, civiles y periodistas: las 7 veces que Israel atacó el Hospital Naser

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Jerusalén/Gaza, 12 nov (EFE).- El Hospital Naser, ubicado en Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza), ha sido objeto de hasta siete ataques por parte de Israel en los últimos tres años que se han cobrado la vida de decenas de civiles, informó este jueves el director del centro médico, Ahmed Al Farra.

El Naser, que según Al Farra atiende actualmente a cerca de un millón de personas (casi la mitad de la población de Gaza), fue alcanzado ya el 17 de diciembre de 2023 con un proyectil de artillería israelí, que mató a una niña de 12 años que trataba de recuperarse en el pabellón de pediatría de la amputación de una pierna por otro ataque previo de Israel.

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Dos meses después, el 13 de febrero de 2024, tres palestinos murieron y otros diez resultaron heridos por disparos israelíes dentro del complejo médico, según Médicos Sin Fronteras (MSF). Ese mismo día, un bulldozer militar destruyó la entrada norte del hospital y un tanque entró en el recinto.

Asimismo, en la noche del 14 al 15 de febrero de 2024, Israel acometió un bombardeo directo contra el Hospital Naser en el que la planta de ortopedia fue impactada, provocando la muerte de una persona e hiriendo a 8 más.

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El centro sanitario llevaba semanas bajo asedio militar israelí y el 15 de febrero, tras bombardearlo, las fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo. Según Human Rights Watch, al retirarse las fuerzas israelíes el 22 de febrero, equipos médicos enterraron a 13 pacientes que habían fallecido, algunos por falta de electricidad y oxígeno.

El 23 de marzo de 2025, Israel también atacó el Naser, causando daños especialmente en la planta de cirugía del complejo médico. Dos pacientes murieron, incluido un adolescente de 16 años, 8 personas resultaron heridas, y el departamento quirúrgico quedó fuera de servicio temporalmente.

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El segundo ataque en menos dos meses llegó cuando el 13 de mayo las fuerzas israelíes bombardearon el Hospital Naser y el Hospital Europeo de Gaza, ambos en Jan Yunis.

Dos personas murieron y 12 resultaron heridas, entre ellas pacientes y trabajadores sanitarios, así como 40 camas de planta y 10 de cuidados intensivos terminaron inutilizables.

El 25 de agosto de 2025 se produjeron dos ataques consecutivos contra el Naser, cuyo balance de muertos según la OCHA fue de 22 palestinos, incluidos cinco periodistas.

El primer impacto se registró en torno a la 10 de la mañana, cuando tanques israelíes alcanzaron la planta superior del edificio hospitalario, donde se encontraba una posición utilizada por Reuters para retransmisiones en directo.

El segundo, sobre las 10:17, se produjo cuando periodistas, sanitarios y equipos de rescate habían acudido al lugar para asistir a las víctimas del primer ataque.

"Nadie está a salvo aquí", afirmó Al Farra en una entrevista con EFE tras el ataque de este jueves.

Israel atacó de madrugada con dos proyectiles el ala de cirugía del Naser matando al menos a seis personas, entre ellas un niño y un médico, e hirió a una treintena entre pacientes y trabajadores sanitarios, según informaron fuentes del centro hospitalario y de la morgue.

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El personal sanitario no recibió, según Al Farra, ningún tipo de advertencia previa.

El Ejército israelí afirmó que su objetivo era Muhamad Abu Ismail, supuesto comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamás, y otros milicianos que, según su versión, operaban dentro del complejo. Sin embargo, su nombre no figura entre los seis fallecidos identificados por el hospital.

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El derecho internacional humanitario protege especialmente los hospitales civiles y prohíbe atacarlos, salvo que se utilicen para fines militares ajenos a su función sanitaria y se ignore una advertencia previa.

Incluso entonces, deben respetarse los principios de proporcionalidad y precaución. Atacar intencionadamente hospitales que no sean objetivos militares constituye un crimen de guerra según el Estatuto de Roma.