Los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania llegan a Moscú

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Moscú, 12 nov (EFE).- Los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaron este jueves al aeropuerto internacional de Vnúkovo, al suroeste de Moscú, donde fueron recibidos por el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev.

"Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron a Moscú para reunirse con el presidente (de Rusia, Vladímir) Putin", escribió el emisario ruso en su cuenta de X.

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Dmítriev publicó en la red un vídeo en el que se da la mano con Witkoff mientras conversan, acompañados de Kushner.

Posteriormente abandonaron el aeropuerto en dirección al Kremlin a bordo de un automóvil, según informó la agencia rusa TASS.

Los emisarios de la Casa Blanca anunciaron su visita a Moscú la víspera, tras participar en las negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos en Abu Dabi.

Según el Kremlin, se reunirán con Putin este jueves. EFE