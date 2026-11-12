Las Palmas de Gran Canaria no tendrá este año su tradicional belén de arena

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Las Palmas de Gran Canaria, 12 nov (EFE).- La playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, no lucirá este año su tradicional belén de arena, una de las estampas más conocidas de la Navidad en Canarias, según han anunciado sus organizadores.

"Es para nosotros una noticia inmensamente triste, y nada nos rompe más el corazón que tener que anular esta edición del evento al que hemos dedicado gran parte de nuestra vida, nuestro tiempo y recursos", asegura el equipo responsable del belén en un comunicado.

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Sus organizadores subrayan que durante 20 años las espectaculares esculturas de arena de la playa de Las Canteras han sido "parte fundamental de la Navidad no solo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sino de todo el mundo".

Por ello, expresan "la desolación" y "la pena" que sienten al hacer este anuncio, así como su gratitud a los ciudadanos por "el apoyo y cariño" que han tenido a lo largo de estos años.

Por el momento, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, que colaboraban con este belén con fines benéficos, no se han pronunciado sobre su cancelación ni sobre los motivos de esta decisión.