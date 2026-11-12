La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída del 0,95 %

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Buenos Aires, 12 nov (EFE).- El índice MSCI Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una caída del 0,95 %, hasta las 82.643,69 unidades.

Entre las compañías líderes, las acciones que más cayeron fueron las de IRSA (-3,6 %) y BBVA Argentina (-3 %), mientras que las que más subieron fueron las de Metrogas (+5,8 %) y de la Sociedad Comercial del Plata (+3,4 %).

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En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares subieron hasta el 2,3 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a los 813 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.570 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió un peso, a los 1.545 por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en los 1.565 pesos por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió el 1,3 %, a 1.687,24 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó el 0,3 %, hasta los 1.573,95 pesos por unidad. EFE

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