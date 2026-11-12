La Abogada General del TJUE pide revisar la anulación de la multa de 1.500 millones a Google

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La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha propuesto este jueves revisar la anulación de la multa de casi 1.500 millones de euros impuesta a Google por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad en buscadores de Internet, al considerar que el Tribunal General exigió a Bruselas "requisitos excesivos" para demostrar que las prácticas de la compañía podían perjudicar a sus competidores.

En concreto, considera que los jueces se equivocaron al cuestionar las pruebas aportadas por la Comisión sobre las restricciones a la competencia, por lo que plantea anular el fallo de 2024 y devolver el asunto a la primera instancia de la Justicia europea para que vuelva a pronunciarse.

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El litigio se remonta a marzo de 2019, cuando el Ejecutivo comunitario sancionó al gigante tecnológico por incluir en los contratos de su servicio AdSense for Search cláusulas que limitaban la presencia de anuncios de empresas rivales en páginas web con buscadores integrados, cuyos propietarios recibían parte de los ingresos generados por esa publicidad.

Estas condiciones impedían recurrir a determinados servicios de la competencia, obligaban a reservar posiciones específicas para los anuncios de Google o exigían su autorización previa para modificar la publicidad mostrada, unas prácticas que el Ejecutivo comunitario consideró constitutivas de un abuso de posición dominante.

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Sin embargo, en septiembre de 2024, el Tribunal General anuló la decisión al entender que Bruselas no había examinado suficientemente las circunstancias del caso, especialmente la duración de los contratos, para acreditar que las restricciones podían perjudicar a otras empresas del sector.

Frente a este razonamiento, la Abogada General considera que los jueces se equivocaron al exigir un estudio pormenorizado de cada acuerdo por separado, cuando bastaba con valorar conjuntamente los contratos relevantes, su duración y sus posibles efectos sobre la competencia.

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En este sentido, recuerda que el propio Tribunal General había reconocido que las cláusulas eran, en principio, capaces de excluir a otros operadores del mercado y sostiene que la Comisión había aportado pruebas suficientes al respecto, por lo que cuestiona que se invalidara su análisis únicamente por las deficiencias apreciadas en el examen de la duración de los acuerdos.

Así, aprecia un "error de Derecho" en la valoración realizada por los jueces y propone devolver el asunto al Tribunal General para que estudie las alegaciones de Google que quedaron pendientes de resolver, especialmente las relacionadas con el importe de la sanción.

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No obstante, advierte de que la multa "debe reducirse en cualquier caso", ya que Bruselas no recurrió la conclusión de que no se había demostrado suficientemente que las restricciones pudieran excluir a competidores del mercado durante 2016, una apreciación que ha quedado firme.

Las conclusiones de la Abogada General no son vinculantes para el TJUE, que deberá dictar sentencia más adelante sobre el recurso presentado por la Comisión Europea.